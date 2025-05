Christian Nodal -de 26 años de edad- ya se cansó de los chismosos y así lo demostró en su nueva canción, “Ni se metan”.

¿Quién más como yo? es el nuevo álbum de Christian Nodal en el que el cantante lanzó algunas indirectas en las 12 canciones que contiene el disco.

Letra de “Ni se metan”, la tiradera de Christian Nodal para los chismosos

Christian Nodal le mandó un mensaje a los criticones en su canción “Ni se metan”. Esta es la letra completa:

¿Quién?

¿Quién les preguntó?

¿Quién pidió su opinión?

Porque claramente no fui yo

Si ando un poco mal, es normal

No me pidan que me dé igual

No se puede todavía

Porque, ¿quién causó la herida?

Era el amor de mi vida, no el de ustedes

Pa’ empezar, solo era mía

Si todo el tiempo me acuerdo

De sus besos que les valen, muy mi pedo

Y si se me pasan las cervezas

Se me mete en la cabeza

Ir a rogarle hasta su puerta

Ni se metan

Era el amor de mi vida, no el de ustedes

Pa’ empezar, solo era mía

Si todo el tiempo me acuerdo

De sus besos que les valen, muy mi pedo

Y si se me pasan las cervezas

Se me mete en la cabeza

Ir a rogarle hasta su puerta

Ni se metan

¿Christian Nodal ya se cansó de los metiches? Así lo dice en “Ni se metan”

La vida amorosa de Christian Nodal se volvió del dominio público y atrajo críticas, las cuales lo inspiraron a cantar “Ni se metan” .

Esta melodía habla de los que critican a Christian Nodal, quien vivió situaciones complejas tras sus rupturas.

“¿Quién pidió su opinión? Porque claramente no fui yo” es una de las estrofas con las que inicia “Ni se metan”, donde habla de las opiniones no solicitadas.

La canción también habla del desamor y pérdida: “Les vale, muy mi pedo”, dice una de las frases de “Ni se metan”.

¿Quién más como yo? de Cya está disponible en plataformas digitales.