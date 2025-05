Christian Nodal -de 26 años de edad- estrenó su canción “Toco madera”. Esta es la letra completa de la canción de despecho dedicada a una ex.

El jueves 22 de mayo se lanzó ¿Quién como yo?, el nuevo álbum de Christian Nodal donde habla del “chingazo” que le dejó un mal amor.

Letra de “Toco madera”, la despechada canción de Christian Nodal

Parece que Christian Nodal le sigue tirando a sus ex, pues la letra de “Toco madera” es un himno al despecho:

Que Dios me libre de otra bandida

Igual de cabrona como tú

Pa’ qué la carita de ángel

Si chingarme ya estaba en tus planes

Ni las manos metí, qué chingazo me puse

No creo en el amor, creo que me descompuse

Al corazón ya retiré

Y dudo que otra vez lo use

Toco madera

Pa’ que cuando vengas a rogar

No haya manera

De convencerme pa’ que te vuelva a amar

Toco madera

Pa’ que esos ojitos en mí ya

No hagan efecto

Pues me conoces y sabes por dónde llegar

Pero no, ya no

Toco madera

Para que ya noHaya repetición

Y a ese culito decirle adiós

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

ChristianNodal

Ni las manos metí, qué chingazo me puse

No creo en el amor, creo que me descompuse

Al corazón ya retiré

Y dudo que otra vez lo use

Toco madera

Pa’ que cuando vengas a rogar

No haya manera

De convencerme pa’ que te vuelva a amar

Toco madera

Pa’ que esos ojitos en mí ya

No hagan efecto

Pues me conoces y sabes por dónde llegar

Pero no, ya no

Toco maderaPara que ya no

Haya repetición

Y a ese culito decirle adiós

“Toco madera”, la canción de Christian Nodal, habla de una de sus ex

El álbum ¿Quién como yo? tiene 12 canciones y “Toco madera” es una de las que más llama la atención porque habla de una ex de Christian Nodal, o eso parece.

“Toco madera” es una canción de desamor y despecho donde Christian Nodal le reclama a una “bandida con carita de ángel”.

La canción habla de una persona que no desea volver a tener una relación donde hubo toxicidad.

“Toco madera para que ya no haya repetición” es una de las estrofas de la canción de Christian Nodal, donde habla del deseo de no volver a cometer el mismo error.

Otras de las frases de “Toco madera” expresa la mala experiencia de una relación, donde Christian Nodal habla del “chingazo” emocional que vivió.

“Ni las manos metí, qué chingazo me puse, no creo el amor, creo que me descompuse”, dice una de las estrofas más dolidas de “Toco madera”.

"¿Quién como yo?", el nuevo disco de Christian Nodal (Instagram/@)

El álbum ¿Quién como yo? ya está disponible en todas las plataformas digitales.