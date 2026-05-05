Christian Nodal reapareció en Instagram con cuatro fotos que revelan su nueva identidad artística bajo el nombre “El Forajido”.

El cantante borró previamente todas sus publicaciones, como suele hacer antes de anunciar proyectos, y compartió imágenes vestido como forajido, cerrando con una letra “N” sobre fuego.

El cambio destapa tensiones familiares, pues la marca “Christian Nodal” pertenecía a su padre, Jaime González.

Fans especulan que podría aliarse con Pepe Aguilar para manejar su carrera, aunque aún es rumor.

Christian Nodal regresa a Instagram tras cambiar de nombre

Hace unos días, Christian Nodal borró todas las fotos de su Instagram como suele hacer cuando está por anunciar algún proyecto nuevo.

El martes 5 de mayo, Christian Nodal compartió una publicación concurro fotos donde se le ve vestido como un forajido, nombre que registró.

La última foto de la publicación de Cristian Nodal es una letra ’N’ encima del fuego y nombre del cantante en Instagram es El Forajido.

Christian Nodal regresa a Instagram como un forajido (Instagram/@nodal)

Christian Nodal colocó en su publicación un emoji de reloj de arena, por lo que muy pronto anunciará el enfoque que tomará su carrera tras perder el registro de su nombre.

La marca Christian Nodal pertenecía a Jaime González, padre de Christian Nodal y tras vencerse el plazo de registro, Cristy Nodal figura como dueña.

Esta situación destapa los problemas familiares de Christian Nodal con su padres y recientemente acusó a JG Music, empresa de su papá, de provocar problemas de logística en su concierto en Chile.

Christian Nodal regresa a Instagram (Instagram/@nodal )

Fans apoyan decisión de los padres de Cristian Nodal tras registrar su nombre

Christian Nodal ha lanzado indirectas contra su familia, pues durante un concierto mencionó que “la sangre también traicionaba”, lo que confirma que no mantiene una buena relación con sus padres.

Los fans de Christian Nodal consideran que sus padres registraron su nombre para cuidar su patrimonio, ya que la nueva faceta del cantante podría ser manejada por la empresa de los Aguilar.

Esto no ha sido confirmado, pero se especula que Christian Nodal se quiere aliar con Pepe Aguilar para que maneje su carrera, pero sigue siendo un rumor.