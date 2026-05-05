Christian Nodal estuvo a punto de no presentarse en Chile en medio del conflicto que enfrenta por su nombre.

El viernes 1 de mayo, Christian Nodal anunció que no podría presentarse en Chile debido a que sus músicos no habían llegado por problemas de logística de JG Music, empresa de su padre, Jaime González.

Christian Nodal enfrenta conflicto por su nombre y ahora problemas de logística

Christian Nodal reveló que se posponía uno de sus conciertos en Chile, ya que sus músicos no habían llegado tras una presentación en Hermosillo.

El cantante señaló a la empresa de su papá de no trasladar a los músicos en un avión privado como había sugerido.

“Falló la logística, les quedo mal por culpa de terceros, se les avisó desde mi equipo directo al equipo de logística de JG Music que por los tiempos, las fechas, distancia y más, era muy complejo, se les aconsejó un avión privado, no se quiso hacer el gasto.” Christian Nodal

Christian Nodal (Instagram/@fnsm_oficial)

El cantante tenía pactados dos conciertos en Chile, el viernes 1 de mayo y sábado 2 de mayo.

Al final, Christian Nodal reprogramó su concierto para el domingo 3 de mayo y pudo cumplirle a los fans.

El problema de logística en el último concierto de Christian Nodal confirma la ruptura con la empresa de su papá.

La tensión en la familia de Christian Nodal existe luego de que Jaime González cediera los derechos del nombre del cantante a Cristy Nodal.

Christian Nodal estaría planeando cambiar de nombre

La marca de Christian Nodal le pertenece a sus padres , por lo que el cantante registró el nombre “El Forajido”.

Posteriormente, el cantante borró todo el contenido de su cuenta de Instagram, lo cual hace siempre que está por anunciar un nuevo proyecto.

Se especula que Christian Nodal modificará su nombre y ahora buscará llamarse “El Forajido”, lo que marca un nuevo comienzo en su carrera.

Mientras tanto, JG Music no ha dado detalles sobre si seguirá trabajando con Christian Nodal.