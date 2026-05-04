Christian Nodal eliminó todas sus publicaciones en redes sociales y actualizó sus perfiles bajo el nombre de “El Forajido”, la que sería su nueva marca.

El cambio empata con una solicitud de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) del 22 de abril de 2026 a nombre de Christian Jesús González Nodal.

Por su parte, la marca “Christian Nodal”, de acuerdo con registros del IMPI, recientemente fue renovada a nombre de Jaime González, padre del cantante.

Christian Nodal en Instagram (Captura de pantalla)

Clase 41 del IMPI: clasificación bajo la que Christian Nodal registró “El Forajido”

Todo parece indicar que con la nueva marca registrada en el IMPI, Christian Nodal sigue en la disputa legal por la marca de su nombre artístico.

Medios señalan que el nuevo registro continúa en trámite y que corresponde a la Clase 41, clasificación que incluye:

Servicios de entretenimiento y ocio

Educación y formación

Actividades culturales y deportivas

Servicios en línea

De acuerdo con medios especializados, la Clase 41 es fundamental para emprendedores y empresas del sector educativo y de entretenimiento , siendo este último el caso de Christian Nodal.

La última renovación en la marca de “Christian Nodal” tuvo lugar el pasado 26 de enero de 2026, otorgando a su titular control de uso comercial de:

Nombre

Imagen

Música

Materiales audiovisuales

Christian Nodal, cantante. (Agencia México)

Documentos señalan que el señor Jaime González tendrá control los próximos 10 años, hasta el 13 de abril de 2036.

La primera vez que la marca fue registrada fue el 13 de abril de 2016, cuando el cantante tenía 17 años.

Al ser menor de edad, el trámite tuvo que ser realizado bajo tutela parental. Sin embargo, los derechos no fueron transferidos al cantante una vez alcanzó la mayoría de edad.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha revelado los motivos detrás de este registro, pero empataría con los nuevos proyectos del cantante.

En mayo de 2026 lanza un nuevo álbum, por lo que podría ser el principio con el que busca recuperar parte de su música, misma que en declaraciones pasada dijo “no le pertenece”.