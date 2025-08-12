Andrea Legarreta le manda consejos de “tía” a Christian Nodal -de 26 años de edad- sobre ser un padre ausente.

Y es que Andrea Legarreta -de 54 años de edad- le recomendó a Christian Nodal no alejarse de su hija porque el tiempo pasa muy rápido con los niños.

Los consejos que recibió Christian Nodal de la “tía” Andrea Legarreta sobre ser padre

Durante la emisión del martes 12 de agosto del programa Hoy, se presentó una nota sobre las declaraciones de Cazzu sobre el papel de Christian Nodal con su hija.

Información que Andrea Legarreta no dejó pasar para visibilizar la relación padre e hija que debería existir.

Christian Nodal y su hija Inti (@cazzu)

Tras escuchar a Cazzu, Andrea Legarreta decidió mandarle consejos de “tía” a Christian Nodal sobre ser un padre ausente.

Y es que Andrea Legarreta le recomendó a Christian Nodal “apurarse a reflexionar” sobre la relación que quiere tener con Inti.

“Hay que apurarse a reflexionar, porque crecen los chiquillos. Si yo fuera su tía le diría eso” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta destacó que ella ha visto que Christian Nodal es dulce y ha hablado muy bien de su hija.

Sin embargo, espera que Christian Nodal se de cuenta que no debe de perder el tiempo , ya que la niña está creciendo muy rápido sin él.

“Lo que nosotros vemos aquí del niño Nodal es que es dulce, cuando habló aquí de su niña, ojalá que de pronto se den cuenta que no hay que perder el tiempo, porque los hijitos crecen” Andrea Legarreta

Para Andrea Legarreta, el que Christian Nodal se encuentre enamorado de otra persona no debería de interferir de su relación con su hija.

Asimismo, recordó que Christian Nodal sí se mostraba muy emocionado al hablar de su hija y cree que probablemente va a reflexionar y va a accionar mejor.

“Ver la ilusión de Nodal cuando hablaba de su niña, seguramente va a reflexionar, si es lo que dice Cazzu” Andrea Legarreta

En su declaración, Andrea Legarreta recordó que los papás de Christian Nodal sí tienen buena relación con su nieta.

Y así se mostró en la pasada visita a la CDMX de Cazzu, pues la pareja se mostró con Inti.

“Bueno, sí tiene una buena relación con los papás de Nodal, ya se había visto en un encuentro que tuvieron con la bebita, pues habían hablado de esto” Andrea Legarreta

Galilea Montijo le recordó a Christian Nodal que no solo es dinero, sino cercanía

Tania Rincón señaló que Cazzu es muy inteligente al saber qué batallas no pelear, como la de la manutención.

Galilea Montijo de inmediato intervino y señaló que en casos que son tan comentados no solo se habla de dinero.

Y es que, dijo, es más importante el tiempo de calidad y la cercanía que se pueda desarrollar con los hijos.

Galilea Montijo cree que si Christian Nodal no reflexiona, el tiempo es sabio y pondrá todo en su lugar a su momento.

Sin embargo, dejó en claro que los únicos que conocen la situación son Christian Nodal y Cazzu.