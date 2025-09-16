Christian Nodal- de 26 años de edad- se encuentra en polémica tras ignorar el cumpleaños de su hija Inti por segundo año consecutivo.

Los haters de Christian Nodal lo criticaron en redes sociales por ser un “mal padre” al no realizar una felicitación pública a Inti

El 14 de septiembre, Cazzu publicó fotos de la fiesta de Inti que tuvo lugar en Argentina, al tiempo que las redes sociales arremetieron contra Christian Nodal.

Christian Nodal ignora el cumpleaños de Inti y haters se lo recordaron (Captura de pantalla Instagram nodal / Captura de pantalla Instagram nodal)

En una foto reciente en Instagram, haters le recordaron a Christian Nodal el cumpleaños de su hija Inti.

“Feliz cumpleaños Inti, ya que tu progenitor no se acuerda de ti” o “¿Ya felicitaste a tu bebé?” se puede leer en los comentarios.

La publicación de Christian Nodal se plagaron de comentarios con el hashtag #MalPadre.

Christian Nodal opto por no hacer una felicitación pública a Inti en su cumpleaños, una elección que provocó críticas sobre su papel como padre.

Esta es la segunda vez consecutiva que Christian Nodal elige no pronunciarse en el cumpleaños de su hija.

Christian Nodal está envuelto en controversias sobre su paternidad.

Ya que Cazzu ha revelado lo difícil que ha sido llegar a acuerdos con el intérprete.

Christian Nodal, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Cazzu celebra el cumpleaños Inti sin Christian Nodal

Cazzu- de 31 años de edad- publicó tiernas fotos en redes sociales de la fiesta que organizó para celebrar el cumpleaños número dos de Inti.

Para esta ocasión especial, Cazzu eligió una temática de naturaleza, flores y animales, acompañadas de un montón de globos amarillos.

Cazzu celebra el cumpleaños Inti sin Christian Nodal (Instagram cazzu / Instagram cazzu)

Cazzu e Inti se robaron las miradas al lucir atuendos coordinados.

Looks de cuadros verdes y blancos que demostraban la conexión entre mamá e hija.

Christian Nodal brillo por su ausencia en el cumpleaños de su hija Inti, lo que provoco críticas en redes sociales.