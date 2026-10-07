La Ley Cazzu es una iniciativa impulsada en México y Argentina que busca ir en contra del abandono paternal en temas burocráticos y de movilidad infantil.

En Despierta América, el amigo de Christian Nodal, Jomari Goyso, reveló que el cantante no está de acuerdo con la iniciativa debido a que asegura ser un padre presente y responsable en la manutención de su hija.

Si bien el presentador aseguró que Nodal está a favor de más derechos para las madres solteras, sostuvo que el único desacuerdo del cantante está en que todo lo que presenta la ley no es su caso con Cazzu.

Ley Cazzu surge de la separación de la cantante y Christian Nodal

Actualmente, la Ley Cazzu continúa siendo discutida y analizada tanto en México como Argentina, en ambos países con un fuerte respaldo social.

La iniciativa ve su origen en los problemas legales que Cazzu dijo tener con Christian Nodal para obtener autorización de salida del país con su hija Inti.

La situación, señaló la cantante, resulta ser un impedimento para sus necesidades laborales como madre, pues la artista tiene que viajar constantemente.

Con la Ley Cazzu se busca que uno de los padres pueda tramitar permisos sin la firma de la otra parte , siempre y cuando se compruebe abandono o deudas alimentarias.

Esto sería un facilitador en la movilidad infantil en temas de traslados y viajes con el padre responsable.

A su vez, la iniciativa impulsa que haya menos burocracia en caso de abandono dado que el sistema suele alargar los procesos en cada juicio.

En resumen, la Ley Cazzu busca sobreponer el bienestar de los menores a falta de cooperación por parte de uno de los padres.