Cazzu volvió a hablar sobre su relación con Christian Nodal y, esta vez, recordó aspectos positivos que influyeron en su vida y evolución artística reciente.

Durante una entrevista, la cantante argentina señaló que Christian Nodal la motivó a experimentar con propuestas musicales diferentes a los géneros urbanos de su trayectoria.

La intérprete también reconoció que Nodal fue “muy valioso y amoroso” en algunos momentos, además de impulsarla a salir de su zona de confort.

Aunque la relación terminó en medio de una fuerte controversia mediática, la argentina consideró que las experiencias positivas también forman parte de los recuerdos.

Cazzu recuerda la influencia musical de Christian Nodal

Cazzu explicó que las conversaciones privadas con Nodal fueron importantes para que se animara a explorar sonidos románticos y propuestas alejadas del trap.

Según recordó la cantante, su expareja la alentaba con frases como “Anímate, no pasa nada”, mientras ella consideraba nuevas posibilidades para su música.

Esa influencia se relacionó especialmente con una faceta que Cazzu ha explorado en Latinaje, álbum donde incorporó sonidos distintos a los que marcaron su trayectoria.

Christian Nodal, cantante. (Agencia México)

Cazzu señaló que existen momentos valiosos que no desaparecen debido a los conflictos posteriores, por lo que decidió reconocerlos dentro de su historia personal.

La artista también reflexionó sobre cómo la separación modificó la percepción pública de su figura, vinculándola con temas como maternidad y feminismo.

Parte de esas experiencias fueron abordadas en un libro, mientras que ahora Cazzu busca trasladar algunas vivencias a sus canciones y convertirlas en inspiración artística.