La argentina Cazzu rechazó toda posibilidad de que su canción “Con Otra” esté dedicada para Christian Nodal, acusando que en ese momento incluso estaban muy felices como pareja.

Sin embargo, cuando estaba por lanzarla, supo que la gente podía darle una narrativa dirigida hacia él, por ello, decidió que no fuera su primer lanzamiento del disco Latinaje.

Cazzu niega que “Con Otra” esté dedicada a Christian Nodal; así nació la idea

La cantante Cazzu está cerrando su tour Latinaje, por lo que ofreció una entrevista para Romi Zanellato en donde habló de la cumbia que logró en “Con Otra”.

Tras escuchar el fuerte coro que Cazzu logra con su canción “Con Otra”, la cantante dijo comprender la narrativa que le dieron a su composición. Sin embargo, rechazó que esté dedicada a Christian Nodal.

Cazzu aseguró que incluso, compuso “Con Otra” mientras su relación con Christian Nodal estaba “recontra bien”, aunque comprende que la gente la interpretó “de la manera como quieren”.

Incluso, Cazzu explicó que su equipo quería que esta canción fuera la primera para estrenar del disco Latinaje, pero ella se negó.

Sin embargo, llegó un momento en que se dio cuenta que sus fans le iban a dar la narrativa que a ellos les gustara, sin importar cuándo o dónde la estrenara.

“Hablé con mucha gente. También con lo que lo iban a relacionar [la canción] troncalmente, qué significaba para mí haber hecho una cumbia tan bonita y cómo iba a ser recibida, y cuando salga cómo iba a ser tomado para donde la gente quiera” Cazzu, cantante.

Sumado a ello, Cazzu puntualizó que “Con Otra” fue escrita tras una conversación con su psicóloga, en donde hablaron sobre la gente que no tiene la capacidad de amar.

Cazzu sabía que Nena Trampa iba a ser su último disco en el trap

La cantante Cazzu también reveló que cuando grabó el disco Nena Trampa, “sentía frustraciones” y que algo le decía iba a ser lo último que hacía de trap.

La argentina narró que pasó de querer encajar en una escena encabezada por hombres a alejarse del género urbano por cómo se hacen las relaciones y cómo se expresan sobre el dinero.