La cantante Cazzu de 32 años de edad, externó su sentir sobre la Ley Cazzu que actualmente está como iniciativa en México y Argentina, luego de que ella expuso una “falla del sistema” con las madres solteras.

Cazzu dijo asumir que luego de que decidió hablar de lo que vivía con Christian Nodal de 27 años de edad y su hija Inti, mujeres se beneficiaron de ello para reclamar “cosas que deberían estar mejor formuladas”.

Cazzu habla de la Ley Cazzu tras vivir la “falla del sistema” en carne propia

La trapera de Argentina compartió que Christian Nodal le estaba impidiendo viajar con su hija Inti, pese a que ella materna sola a su primogénita y que la naturaleza de su trabajo le implica tomar varios vuelos.

Ante este testimonio, en México y Argentina se creó la iniciativa llamada Ley Cazzu que busca que el sistema asuma el error en la ley, y ahora esté a favor de la madres solteras cuando el progenitor se deslinda, pero pone trabas para que ejerza este derecho con libertad.

Bajo esta circunstancia en la que Cazzu dijo que fue “una sorpresa” la respuesta tras haber expuesto con naturalidad lo que vivía con Christian Nodal tras ella asumirse como madre soltera.

Cazzu confirmó que de carne propia conoce las fallas del sistema con las madres solteras y asumió que con el tiempo se encontrará con más y vivirá cada una.

“Reconozco y conozco las fallas del sistema, también porque las aprendí y cada día las conozco mejor”. Cazzu, cantante.

La cantante dijo saber qué son varios países quiénes tienen la Ley Cazzu en lucha por ser aprobada, situación que agradece porque un tema que ella expuso y que está siendo impulsado por terceras personas, le beneficiará como madre soltera.

“Si hay una ley me beneficiaría a mí también como mamá autónoma, entonces me conmueve muchísimo (...) las miro desde lejos y si alguna cosa que dije sirvió para reclamar cosas que deberían estar mejor formuladas” Cazzu, cantante.

Por otra parte, Cazzu mencionó que el problema con la falla en el sistema que expuso también es la forma en que se normalizan las circunstancias, pues las mamás solteras asumen que así es como deben maternar.