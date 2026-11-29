DreamWorks presentó un nuevo vistazo de Shrek 5, pero la esperada película no consiguió convencer a todos los fanáticos, pues el adelanto provocó una discusión en redes sociales por los cambios en el diseño de animación de sus personajes, especialmente Shrek, Fiona y Burro.

Aunque el regreso del ogro más famoso del cine animado generó entusiasmo por el estreno de Shrek 5, algunos seguidores manifestaron su inconformidad con el aspecto visual de la quinta entrega.

Entre las críticas hacia el nuevo avance de Shrek 5 destacan comentarios sobre las expresiones faciales, las texturas y el estilo de animación, que consideran diferente al de las películas anteriores.

Shrek 5 también muestra el rediseño de Dragona

El nuevo avance de Shrek 5 también permitió conocer más detalles sobre la apariencia de Dragona, personaje que forma parte del universo de la franquicia, pues su rediseño se sumó a la conversación entre los seguidores, quienes compararon su aspecto con el de las entregas anteriores.

En el adelanto de Shrek 5, Shrek llega a su pantano en un carruaje con forma de cebolla, del que comienzan a bajar varios personaes como:

Fiona

Los hijos adolescentes de Shrek

Pinocho

El Lobo Feroz

Los Tres Cerditos

Otros habitantes de Muy Muy Lejano

Nuevo avance de Shrek 5 (Especial)

La aparición de Dragona para Shrek 5 también llamó la atención por su nueva apariencia, con escamas rosas, ojos verde esmeralda y facciones más redondeadas.

La controversia no es nueva, pues desde el primer tráiler de Shrek 5, los cambios en la animación habían generado comentarios negativos entre los seguidores, quienes consideran que el estilo anterior tenía mayor personalidad.

Sin embargo, otros espectadores ven la actualización de Shrek 5 como parte de la evolución visual de DreamWorks.

Por ahora, Shrek 5 mantiene su estreno programado para el 30 de junio de 2027, con el regreso de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en las voces originales en inglés.