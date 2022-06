Carlos Ponce dice que las burlas a Christian Nodal le benefician al cantante de 23 años de edad pues lo hacen más famoso. Además de que recibe dinero al utilizar sus canciones y el filtro de sus tatuajes.

Tras las críticas que recibió por burlarse de Christian Nodal, Carlos Ponce de 49 años de edad aseguró que su video no lo hizo con mala intención pues es fanático del cantante del género regional mexicano.

Al igual que Polo Morin, Carlos Ponce compartió un video en el que se colocó un filtro que simula los tatuajes de Christian Nodal e imita sus gestos al cantar la canción “Botella tras botella”.

En los últimos meses, Christian Nodal ha estado en medio de la controversia, pues mucha gente ha cuestionado los tatuajes que ha realizado en el rostro. Tal fue el caso de Poncho de Nigris que se burló del cantante al recordar la relación que mantuvo con Belinda.

A través de su cuenta de Instagram, Carlos Ponce publicó un video en donde se burla de la apariencia de Christian Nodal y hasta de sus gestos al cantar.

Su video de inmediato se hizo viral y fue compartido por otras cuentas como la del programa ‘El Gordo y la Flaca’, donde Carlos Ponce recibió críticas por burlarse del cantante.

En medio de la controversia, Carlos Ponce compartió otro video en donde aseguró que nunca tuvo una mala intención al hacer el clip en donde imitaba a Christian Nodal.

Carlos Ponce destacó que en su perfil recibió comentarios muy positivos sobre el video de Christian Nodal porque la gente que lo sigue conoce su sentido del humor.

“En mi perfil todo bien los comentarios bonitos, divertidos. Porque la mayoría de las personas que me siguen en las redes sociales me conocen desde hace muchos años, mi sentido del humor y saben que yo hago las cosas de buena fe, que mi intención es vivir una vida alegre, ligera pero nunca ofender a nadie”

Sin embargo, el problema surgió cuando su video llegó a otras cuentas, ya que ahí pudo notar que hubo comentarios encontrados y muchas críticas que recibió-

Carlos Ponce explicó que en realidad no realizó una parodia, pues no se pintó el rostro, ni imitó la voz de Christian Nodal ni realizó gesticulaciones exageradas.

En el video Carlos Ponce destacó que pesé a lo que puedan pensar los fanáticos, los artistas quieren ese tipo de publicidad pues se les da más proyección de una manera gratuita.

Carlos Ponce explicó que si su video se hace viral, él no ganaría nada. Pero Christian Nodal si recibiría ganancias monetarias.

“Digamos que este video se hace viral, ¿cuánto creen que Carlos Ponce gana? Cero porque yo no soy el dueño de los derechos de autor. No obstante, Nodal si tendría su ganancia, el cantante recibe regalías cada que su canción es tocada en cualquier parte del mundo”

También destacó que videos como el que realizó él, exponen a Christian Nodal a un público nuevo lo que también ayuda a su carrera.

Carlos Ponce aseguró que los comentarios que recibió no los consideró como haters, pero quiso aclarar la situación porque odia los malentendidos.

“Odio los malentendidos, yo soy super fan de Nodal por eso me sé sus canciones. No lo considere haters pero si había opiniones encontradas y no me gustó el malentendido”

