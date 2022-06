Polo Morin se disculpa con Christian Nodal por burlarse de sus tatuajes en el rostro y sumarse al bullying en su contra con un video en donde incluso le recordaba su relación con Belinda.

En medio de la controversia por su supuesta relación con Cazzu, Christian Nodal continúa en medio de la polémica por sus tatuajes en el rostro. Incluso se señaló que se agregó uno más en honor de la rapera argentina.

A través de las redes sociales se ha viralizado un filtro que simula que se tiene tatuajes en el rostro, el actor Polo Morin lo utilizó y se sumó a las burlas en contra de Christian Nodal.

Después de las críticas que recibió, Polo Morin compartió otro video en el que se disculpaba con Christian Nodal pues reconoció que no es gracioso sumarse al bullying en contra del cantante.

En medio de la controversia por los tatuajes que tiene en rostro, Poncho de Nigris compartió un video en donde se burlaba de Christian Nodal y recordaba a Belinda.

Poncho de Nigris utilizó un filtro para simular que tenía tatuajes en el rostro como Christian Nodal mientras que señalaba: “No mames, con estos filtros no sé si acabo de salir de Santa Martha Acatitla, penal de máxima seguridad, o me dejó Belinda”.

Este texto ha sido utilizado por diferentes personas para burlarse de Christian Nodal, tal fue el caso de Polo Morin quien no dudo a sumarse a esta controversia y compartir su propia versión.

En su cuenta de TikTok Polo Morin pidió que no empezarán a hacer ningún “drama”, pues se trataba de una broma.

Sin embargo, Polo Morin recibió un sinfín de críticas por lo que compartió otro video en donde pidió disculpas a Christian Nodal por sumarse a las burlas en su contra.

Polo Morin puntualizó que había escuchado el audio y le pareció divertido hacerlo, pero no se dio cuenta que pudo lastimar a otras personas.

“Tienes razón creo que el humor se termina y deja de ser chistoso cuando puedes lastimar los sentimientos de alguien más, me disculpo, ayer vi un TikTok, escuché el audio, me pareció chistoso y se me hizo muy fácil hacerlo”

Polo Morin