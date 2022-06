Consciente de que en los últimos meses se ha rodeado de escándalos, Christian Nodal encontró la frase con la que aparentemente se justifica. El cantante cree que eres libre cuando arruinas tu reputación.

Sí, a través de sus historias de Instagram, Christian Nodal publica la frase: “Once you’ve ruined your reputation, you can live quite freely”, que en español significa: “Una vez que has arruinado tu reputación puedes vivir libremente”.

Y vaya que Christian Nodal se ha encargado de dañar su reputación desde que rompió su compromiso con Belinda.

Christian Nodal ¿se justifica? (@nodal / Instagram)

¿Christian Nodal justifica su mal comportamiento?

Desde que se separó de Belinda, Christian Nodal se ha rodeado de escándalos. Su reputación comenzó a dañarse cuando al cantante le dio por publicar videos de sí mismo evidentemente alcoholizado.

Posteriormente, Christian Nodal quiso demostrar que Belinda era cosa del pasado, por lo que comenzó a salir con diversas mujeres. Fotógrafos lo captaron en algunas citas.

Pero todo empeoró cuando el intérprete de música regional mexicana respondió la grosería que le hizo su ex suegra Belinda Schüll, quien aplaudió una publicación donde al cantante lo llamaron naco.

Belinda Schüll se lanza contra Christian Nodal (@chismes / Instagram)

Fue entonces cuando Christian Nodal se lanzó en contra de la familia de Belinda y de la propia cantante a quien pintó como una mujer interesada, quien le pedía dinero para ella y su familia y cuando no lo obtuvo, dio por terminada la relación.

Aunque el cantante quiso apagar el escándalo, éste tomó fuerza ya que diversos medios aseguraron que su exprometida contaría su versión e incluso lo acusaría de ser violento y alcohólico.

Para su fortuna esto no pasó, pero los escándalos no terminaron, el cantante se dejó ver en más fiestas y con más mujeres, incluso se le relacionó sentimentalmente con una empresaria de bienes raíces.

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

El tema del amor no ha sido el único interés de la gente, el hijo de Cristy Nodal también ha sido criticado por asegurar que en México no puede gozar de su lujosa vida por lo que tenía planes de mudarse a Los Ángeles.

Así como por sus tatuajes en el rostro, su falsa promesa de llevar una vida saludable al asegurar que dejaría el cigarro y haría ejercicio, así como su ataque contra J Balvin.

En resumen: Christian Nodal es un polémico cantante; ”libre”, dice él.