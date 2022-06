El cantante mexicano Christian Nodal, ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses, y esta vez fue exhibido nuevamente.

Una usuaria identificada como @ElenaGalindo0 hizo publicó un video de Christian Nodal, a través de su cuenta en TikTok.

En el clima, se escucha tres años reconocer que a lo largo de su trayectoria, y sobre todos los últimos meses, ha estado pagando todos sus errores.

Señalar que Christian Nodal a tenido problemas con algunos compañeros del gremio, sobre todo después de haber terminado su relación sentimental con Belinda, lo que lo puso en una situación crítica.

“Hay que ser conscientes, yo he estado pagando mis errores. Cuando pasó lo de Grupo Firme, yo la pagué ¿Qué otra pendejada he hecho?”, inicia diciendo.

Posteriormente, Christian Nodal también señaló que haber hecho pública su relación con la cantante Belinda, fue un gran error, mismo que está pagando.

“Cuando hice mi relación pública, yo lo pagué; todo lo he estado pagando”, expuso.

Recordemos que recientemente la acusó a ella y a su mamá, de haber orquestado una campaña de desprestigio en su contra.

¿Qué dijo Christian Nodal de Grupo Firme?

Eduin Caz de Grupo Firme, expresó recientemente sus ganas de colaborar con Christian Nodal.

Sin embargo, al enterarse, el cantante no reaccionó de la mejor manera y compartió que no le gusta la música de la agrupación, por lo que no se animaría a colaborar con ellos.

“Al muchacho no lo conozco… yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista. Personalmente y con todo respeto... a mí no me gusta su música”, expresó.

Tras sus declaraciones, recibió una serie de críticas en torno a su comportamiento; algunos usuarios aseguraron que “ya se le subió la fama”.

Al escuchar sus palabras, el vocalista de Grupo Firme reaccionó de la mejor manera y desilusionado le dio ‘cachetada con guante blanco’.

“A mí me gusta como canta, pero casi casi me dijo que valgo verg… está bien, no pasa nada, no me agüito. Sí me dolió, me gusta como canta, me sentí mal, pero equis”, respondió el cantante sobre las palabras de Christian Nodal.