Captan a Andrea Escalona y Albertano en situación comprometedora

Luego de que Andrea Escalona y Pablo Montero negaran tener un romance, la vida amorosa de la conductora vuelve a tomar interés ahora que la captaron con un nuevo hombre.

Resulta que Andrea Escalona fue captada en brazos del comediante Ariel Miramontes mejor conocido como ’Albertano’.

La cámara del programa Hoy los captó en camerinos. Andrea Escalona estaba de pie entre las piernas de Albertano , quien en ese momento se encontraba sentado sobre una silla.

Al verse descubiertos, la hija de Magda Rodríguez se lanzó sobre el cómico, quien la abrazó mientras sonreía maliciosamente al paparazzi.

¿Cuál es la relación entre Andrea Escalona y Albertano?

A finales del mes de abril, Albertano se integró al programa Hoy donde actualmente funge como juez en el reality “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Aunque es bien sabido que ambos son compañeros de trabajo , Andrea Escalona y Albertano podrían tener un noviazgo sin afectar a nadie ya que ambos están solteros.

No obstante, no podemos dar por hecho el comienzo de una relación amorosa y es que recientemente Ariel Miramontes aseguró no estar buscando una pareja ya que su prioridad son su hijos .

Aunque el juez de “Las Estrellas bailan en Hoy” en los últimos días fue relacionado sentimentalmente con Maya Karunna del grupo Caló con quien se fue a vacacionar, él prefiere la soltería.

“Las Estrellas bailan en Hoy” está por llegar a su final

Por otra parte, “Las Estrellas bailan en Hoy”, el reality de baile que juntó a Andrea Escalona con Ariel Miramontes, llegará a su final el próximo 25 de junio.

El programa Hoy le brindará un espacio de 2 horas, además de que tendrá como invitados especiales a Banda Los Recoditos.

Cinco parejas se disputaran el trofeo. En este gran final todas ellas enfrentarán su mayor miedo, es decir, bailaran aquella coreografía que les dio las peores calificaciones.