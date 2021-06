Andrea Escalona revela Magda Rodríguez le enseñó como será su hija y es igual a la de Daniel Bisogno

A siete meses de la muerte de Magda Rodríguez, Andrea Escalona reveló que la sigue teniendo muy presente ya que la sueña seguido e incluso la ha llegado a regañar.

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Andrea Escalona confesó que ya sabe cómo será su hija ya que su mamá se la mostró en sueños.

Sin embargo sorprendió a revelar que se parece mucho a la hija que tiene su expareja Daniel Bisogno.

En el video compartido por ‘Ventaneando’, Andrea Escalona reveló que aún se siente cercana a Magda Rodríguez pues la sueña constantemente.

Andrea Escalona detalló que en muchas ocasiones su mamá la regaña y la guía en ciertas situaciones.

“La sueño, se me aparece en sueños a veces siento que me habla, que me regaña”

Andrea Escalona