Andrea Escalona asegura que ella vende todo menos sus convicciones

Varios influencers se encuentran en medio de la polémica por promover el voto al Partido Verde en veda electoral. Tras la polémica generada, Andrea Escalona fue cuestionada al respecto.

En entrevista para ‘Ventaneando’ Andrea Escalona fue cuestionada sobre el tuit que realizó que muchas personas tomaron como una respuesta a las celebridades, incluidos sus compañeros Raúl Araiza y Lambda García .

El pasado 6 de junio Andrea Escalona compartió un tuit en el que invitaba a las personas a votar por el partido o candidato que quisieran.

Sin embargo lo que llamó la atención es que Andrea Escalona pidió a las personas no anunciarlo por unos billetes, ya que era algo que no se podía vender.

“Sal a votar por quien tú quieras, empápate conoce las propuestas, los partidos, las alianzas y sus candidatos. El voto es libre y secreto, estamos en veda electoral, hazlo por México no lo anuncies por unos billetes, eso NO SE VENDE”

Sus seguidores tomaron su publicación como una respuesta a los influencers que promovieron al Partido Verde. Sin embargo Andrea Escalona reveló que no.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Andrea Escalona destacó que no es una indirecta para Raúl Araiza y Lambda García. Ya que ella tuvo un ofrecimiento similar por lo quiso como un recordatorio.

“Yo me levanté el domingo a las 8 de la mañana y puse ese tuit. Porque yo había tenido un ofrecimiento, no de ese partido en específico, ni en esta situación en específica, sino tiempo atrás, pero era un recordatorio hacia mí misma para decir no Escalona eso no se vende”

Andrea Escalona