Capi Pérez y su esposa Itzel Barro, ya tienen a su segundo hijo entre sus brazos.

Clemente nació el 23 de julio de 2026, minutos antes de concluir el día. Capi Pérez hizo público su nacimiento a través de redes sociales.

Mediante sus historias de Instagram, el colaborador de Venga la Alegría, publicó desde el Hospital Ángeles, una fotografía de sí mismo asegurando haber tenido un día inolvidable.

Nace el segundo hijo de Capi Pérez (@elcapiperez / Instagram)

Posteriormente compartió una segunda imagen de su hijo Vicente, de un año de edad, conociendo a su hermano menor, quien en ese momento se encontraba en el regazo de su mamá.

Nace el segundo hijo de Capi Pérez (@elcapiperez / Instagram)

En una tercera fotografía, Capi Pérez reveló el rostro de su segundo hijo, quien llegó al mundo en perfecto estado de salud. “Mi Clemente anda al cien”, citó.

Nace el segundo hijo de Capi Pérez (@elcapiperez / Instagram)

Como era de esperarse, amigos y seguidores del conductor de TV Azteca, lo felicitaron.

“Felicidades amigos. Siempre supe que sería niño”, “Felicidades a los 4”, “Sí, estamos llorando. Felicidades, Capi”, “Esos nombres nada que ver, pero muchas felicidades a la familia”, expresan en la plataforma.

Se espera que en las próximas horas el conductor de TV Azteca proporcione detalles del nacimiento.

Capi Pérez no sabía que su segundo bebé sería un niño

Para sorpresa de muchos, Capi Pérez y su esposa Itzel Barro, no quisieron saber el sexo de su segundo bebé hasta el día de su nacimiento.

Durante nueve meses, la pareja pensó en nombres de niño y niña por lo que al descubrir que un niño se sumó a la familia, decidieron nombrarlo Clemente.

Su género sorprendió al conductor, quien previamente confesó que le hacía ilusión ser padre de una niña.

Se desconoce si el comediante y su pareja, con la que lleva más de diez años, tienen deseos de seguir sumando miembros a la familia.