A un año del nacimiento de su hijo Vicente, Capi Pérez de 39 años de edad e Itzel Barro anunciaron que esperan a su segundo primogénito.

El anuncio del segundo bebé del Capi Pérez e Itzel Barro de 36 años de edad, se da en medio de sus vacaciones en la playa por fechas navideñas.

Capi Pérez e Itzel Barro esperan a su segundo hijo

En octubre el Capi Pérez e Itzel Barro, conocida como Hola Enfermera, celebraron el primer año de vida de su hijo Vicente para dos meses después anunciar que esperan a su segundo hijo.

Con un video en sus redes sociales desde las vacaciones que están teniendo como familia por las fechas decembrinas, Capi Pérez e Itzel Barro anunciaron a su segundo hijo en una dinámica donde incluyeron a su hijo Vicente.

Poniéndose gorras de “Mom”, “Dad” y “Big brother” fue que la pareja con 7 años de casada anunciaron que nuevamente serán papás.

Por otra parte, Hola Enfermera compartió el video con una descripción donde dejó ver que su segundo hijo es muy esperado por su familia.

“Te esperamos con muchísimo amor. Atte: Tu papá, tu mamá y tu hermano mayor”. Itzel Barro, creadora de contenido.

Capi Pérez brinda por su nuevo hijo con Itzel Barro

Tras el anuncio del Capi Pérez e Itzel Barro de su nuevo bebé, el conductor de Venga La Alegría brindó por su familia.

En una historia de Instagram el Capi Pérez se compartió tomándose un caballito de alcohol en brindis “porque crece la familia”.