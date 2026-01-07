Capi Pérez reflexiona sobre la salud mental tras la desaparición y muerte de Nataly González, su sobrina política.

A finales de diciembre de 2024 se confirmó la muerte de Nataly González, sobrina de Itzel Barro, esposa de Capi Pérez.

Capi Pérez reflexiona sobre la salud mental tras la muerte de su sobrina política

Carlos Alberto Pérez, nombre del Capi Pérez, habló por primera vez de la muerte de su sobrina política durante una entrevista con Gabo Cuevas.

El conductor inició por descartar que la muerte de su sobrina haya sido por una situación relacionada a un delito.

Capi Pérez mencionó que es importante valorar a las personas que están cerca de nosotros y destacó la importancia de la salud mental.

“Pasamos un momento muy triste, muy duro como familia con la desaparición de una sobrina de mi esposa, después nos enteramos que desafortunadamente había perdido la vida y pues nada, es simplemente lo que nos deja es valorar más” Capi Pérez

El conductor menciona que es importante escuchar a la familia y mencionarles el cariño que sentimos por ellos.

“Este tema no fue tanto de inseguridad si no de salud mental, entonces creo que es muy importante informarse, analizar qué está pasando por tu mente y tenerlo bien claro y buscar ayuda” Capi Pérez

Capi Pérez dice que es importante analizar las situaciones que pensamos o vivimos y pedir ayuda.

Capi Pérez presenta a Vicente, su primer bebé (Venga La Alegría)

Esto se sabe de la lamentable muerte de la sobrina política del Capi Pérez

Nataly González Barro fue reportada como desparecida el 25 de diciembre de 2025; Itzel Barro pidió apoyo para localizar a la joven de 30 años.

Lamentablemente, Nataly González Barro fue localidad muerta en Quintana Roo el 28 de diciembre.

Itzel Barro confirmó la noticia en redes sociales y mencionó que no daría detalles de la muerte de su sobrina por petición de la familia.

Capi Pérez mencionó que la muerte de su sobrina política estuvo relacionado con temas de salud mental, por lo que se descarta que haya sido víctima de feminicidio.

Investigaciones mencionaron que Nataly González Barro no presentaba huellas de violencia y cámaras de vigilancia confirmaron que entró sola al lugar donde encontraron su cuerpo.

La Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género para descartar que la sobrina de Itzel Barro haya sido víctima de algún delito.