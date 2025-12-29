El nombre de Capi Pérez nuevamente ha llamado la atención por una situación familiar que vive su esposa Itzel Barro conocida como Hola Enfermera.

Pero ¿quién es Capi Pérez? Te lo compartimos con los siguientes datos:

¿Quién es Capi Pérez?

Carlos Alberto Pérez Ibarra conocido como Capi Pérez, es un conductor y comediante que actualmente trabaja en TV Azteca.

El Capi Pérez es de Aguascalientes, siendo hijo de Juán Pérez e Isabel Ibarra.

El inicio de su carrera fue como conductor en TV Azteca Aguascalientes del programa Echale Primo, sobre música grupera.

Sin embargo, después formó parte del equipo de la misma televisora que se fue a cubrir los Juegos Panamericanos en Guadalajara.

Tras ello, el Capi Pérez obtuvo su primer trabajo en TV Azteca central, conduciendo Deberían estar trabajando en Azteca 7, lo que fue su inicio hasta llegar a Venga La Alegría en 2014 y donde labora actualmente.

Capi Pérez también ha sido conocido por su comedia, creando varios personajes como El Hada Madrina, Tortuga Niña, entre otros.

Capi Pérez, conductor. (@elcapipe)

Asimismo, el Capi Pérez crea contenido en sus redes sociales sobre comedia y tiene un podcast llamado ¿Qué le importa a….? donde invita a famosos.

¿Qué edad tiene Capi Pérez?

Capi Pérez tiene 39 años de edad, pues nació el 20 de diciembre de 1986.

¿Quién es la esposa de Capi Pérez?

La esposa de Capi Pérez es Itzel Barro, con quien contrajo matrimonio en 2018.

Capi Pérez con su esposa Itzel Barro. (@elcapipe)

¿Qué signo zodiacal es Capi Pérez?

Capi Pérez es del signo zodiacal de Sagitario, pues nació un 20 de diciembre.

¿Cuántos hijos tiene Capi Pérez?

Capi Pérez tiene un hijo de nombre Vicente junto a su esposa Itzel Barro ‘Hola Enfermera’.

Capi Pérez y Hola Enfermera con su hijo Vicente. (@holaenfermera)

¿Qué estudió Capi Pérez?

Capi Pérez es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Sin embargo, según el registro de cédulas profesionales de la SEP, bajo el nombre de Carlos Alberto Pérez Ibarra en dicha universidad, existe un registro de cédula profesional en licenciatura en Mercadotecnia con fecha de 2010.

Cédula profesional de presuntamente Capi Pérez. (Especial)

¿En qué ha trabajado Capi Pérez?

Estos son algunos de los trabajos que ha tenido el Capi Pérez:

Echale Primo

Deberían estar trabajando

Venga la Alegría

100 mexicanos

Pasteleros contra el tiempo

La resolana

El hormiguero MX

Capi Pérez, conductor. (@elcapipe)

Capi Pérez también es el ganador de LOL temporada 5.

Conductor de ¿Qué le importa a…? en YouTube junto a El Llorch. Así como creador de contenido en sus propias redes sociales.

Familiar de Itzel Barro, esposa de Capi Pérez, fue encontrada muerta tras reportarse su desaparición

Hola Enfermera, la esposa de Capi Pérez, compartió un boletín de búsqueda de una familiar de nombre Nataly Montserrat González Barro. Sin embargo, ya se informó que fue hallada sin vida.

Itzel Barro, como se llama la esposa de Capi Pérez, difundió el boletín de búsqueda de su familiar, compartiendo que la última vez que la vieron fue el 25 de diciembre en Cancún, Quintana Roo.

Sin embargo, el 28 de diciembre se informó que la familiar política de Capi Pérez fue encontrada sin vida por lo que autoridades ya investigan los hechos.

Según información extraoficial, fue encontrada en su departamento.

Ante ello, Itzel Barro confirmó la noticia de la muerte de su familiar, compartiendo que por respeto a la familia se omitirán los detalles al respecto.

Itzel Barro, Hola enfermera comparte que su familiar fue encontrada sin vida. (@holaenfermera)

Hasta el momento, Capi Pérez no se ha pronunciado sobre lo sucedido por la familiar de su esposa.