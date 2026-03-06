Ben Affleck es un reconocido actor y director de cine en Estados Unidos. A lo largo de más de 40 años de carrera artística su nombre hoy es garantía en taquilla y eso lo sabe Hollywood.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este multifacético que a través de exitosas películas conquistó desde todos los ángulos la meca del cine.

¿Quién es Ben Affleck?

Benjamin Géza Affleck-Boldt es el nombre real de Ben Affleck, quien actualmente se desempeña como actor, director, productor y guionista.

Tiene ascendencia inglesa, escocesa, irlandesa y alemana.

Ben Affleck (@benaffleckofficial / Instagram)

¿Qué edad tiene Ben Affleck?

Ben Affleck nació en Berkeley, Estados Unidos, el 15 de agosto de 1972 por lo que actualmente tiene 53 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ben Affleck?

Ben Affleck se casó en dos ocasiones:

De 2005 a 2008 fue esposo de Jennifer Garner, de 53 años de edad.

De 2022 a 2025 fue esposo de Jennifer López, de 56 años de edad.

Actualmente está soltero.

¿Enojado? Ben Affleck le azota la puerta a Jennifer Lopez (VIDEO) (MICHAEL TRAN / AFP)

¿Qué signo zodiacal es Ben Affleck?

A Ben Affleck lo rige el signo zodiacal de leo.

¿Cuántos hijos tiene Ben Affleck?

Ben Affleck tiene tres hijos frutos de su pasada relación con Jennifer Garner, ellos se llaman:

Violet

Seraphina Rose

Samuel

¿Qué estudió Ben Affleck?

Ben Affleck estudió un tiempo en la Universidad de Vermont, institución donde se especializó en asuntos de Oriente Medio. Tuvo un paso breve por el Occidental College de Los Ángeles.

Abandonó sus estudios universitarios para construir una carrera en el mundo del entretenimiento como actor.

En 2013 recibió un doctorado honorario en Bellas Artes de la Universidad de Brown.

¿En qué ha trabajado Ben Affleck?

A temprana edad, Ben Affleck mostró gran interés por la actuación, razón por la que su madre lo llevó a ver distintas obras de teatro, donde se inició como actor.

En 1981 grabó su primera película titulada The Dark End of the Street.

A los 13 años protagonizó documentales educativos producidos por los canales PBS y ABC, así como encabezó un comercial de Burger King.

Su talento atrajo la atención de productores por lo que pronto a su currículum comenzaron a sumarse exitosas películas como:

1992 Buffy the Vampires Slayer

1998 Armageddon

1998 Shakespeare in Love

1999 Dogma

2001 Pearl Harbor

2002 Daredevil

2005 Elektra

2012 Argo

2014 Batman v Superman: Dawn of Justice

2016 Escuadrón Suicida

2017 Liga de la Justicia

2021 Zack Snyder’s Justice League

2022 Air

2023 The Flash

Ben Affleck / Batman (Especial)

En 2007, Ben Affleck debutó como director con Gone Baby Gone.

En 1997 debutó como guionista al escribir la aclamada película Good Will Hunting.

A lo largo de su carrera ha sido reconocido con dos premios Oscar, tres Globos de Oro, dos premios BAFTA y así como otros premios que reconocen a lo mejor del cine.

Polémicas de Ben Affleck

Al ser un sobresaliente actor de Hollywood, la vida privada de Ben Affleck constantemente está en la mira, su vida amorosa lo ha puesto frente a reflectores en distintas ocasiones.

Ha vivido complicados romances con actrices de renombre como:

Gwyneth Paltrow, de 53 años de edad.

Jennifer Lopez, de 56 años de edad.

Jennifer Garner, de 53 años de edad.

Ana de Armas, de 37 años de edad.

Así como ha estado en medio de la polémica por su alcoholismo, razón por la que en diversas ocasiones ha ingresado a centros de rehabilitación para tratar sus adicciones.

En pasadas entrevistas ha aceptado no poder controlar su consumo de tabaco.