Ben Affleck es un reconocido actor y director de cine en Estados Unidos. A lo largo de más de 40 años de carrera artística su nombre hoy es garantía en taquilla y eso lo sabe Hollywood.
Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este multifacético que a través de exitosas películas conquistó desde todos los ángulos la meca del cine.
¿Quién es Ben Affleck?
Benjamin Géza Affleck-Boldt es el nombre real de Ben Affleck, quien actualmente se desempeña como actor, director, productor y guionista.
Tiene ascendencia inglesa, escocesa, irlandesa y alemana.
¿Qué edad tiene Ben Affleck?
Ben Affleck nació en Berkeley, Estados Unidos, el 15 de agosto de 1972 por lo que actualmente tiene 53 años de edad.
¿Quién es la esposa de Ben Affleck?
Ben Affleck se casó en dos ocasiones:
- De 2005 a 2008 fue esposo de Jennifer Garner, de 53 años de edad.
- De 2022 a 2025 fue esposo de Jennifer López, de 56 años de edad.
Actualmente está soltero.
¿Qué signo zodiacal es Ben Affleck?
A Ben Affleck lo rige el signo zodiacal de leo.
¿Cuántos hijos tiene Ben Affleck?
Ben Affleck tiene tres hijos frutos de su pasada relación con Jennifer Garner, ellos se llaman:
- Violet
- Seraphina Rose
- Samuel
¿Qué estudió Ben Affleck?
Ben Affleck estudió un tiempo en la Universidad de Vermont, institución donde se especializó en asuntos de Oriente Medio. Tuvo un paso breve por el Occidental College de Los Ángeles.
Abandonó sus estudios universitarios para construir una carrera en el mundo del entretenimiento como actor.
En 2013 recibió un doctorado honorario en Bellas Artes de la Universidad de Brown.
¿En qué ha trabajado Ben Affleck?
A temprana edad, Ben Affleck mostró gran interés por la actuación, razón por la que su madre lo llevó a ver distintas obras de teatro, donde se inició como actor.
En 1981 grabó su primera película titulada The Dark End of the Street.
A los 13 años protagonizó documentales educativos producidos por los canales PBS y ABC, así como encabezó un comercial de Burger King.
Su talento atrajo la atención de productores por lo que pronto a su currículum comenzaron a sumarse exitosas películas como:
- 1992 Buffy the Vampires Slayer
- 1998 Armageddon
- 1998 Shakespeare in Love
- 1999 Dogma
- 2001 Pearl Harbor
- 2002 Daredevil
- 2005 Elektra
- 2012 Argo
- 2014 Batman v Superman: Dawn of Justice
- 2016 Escuadrón Suicida
- 2017 Liga de la Justicia
- 2021 Zack Snyder’s Justice League
- 2022 Air
- 2023 The Flash
En 2007, Ben Affleck debutó como director con Gone Baby Gone.
En 1997 debutó como guionista al escribir la aclamada película Good Will Hunting.
A lo largo de su carrera ha sido reconocido con dos premios Oscar, tres Globos de Oro, dos premios BAFTA y así como otros premios que reconocen a lo mejor del cine.
Polémicas de Ben Affleck
Al ser un sobresaliente actor de Hollywood, la vida privada de Ben Affleck constantemente está en la mira, su vida amorosa lo ha puesto frente a reflectores en distintas ocasiones.
Ha vivido complicados romances con actrices de renombre como:
- Gwyneth Paltrow, de 53 años de edad.
- Jennifer Lopez, de 56 años de edad.
- Jennifer Garner, de 53 años de edad.
- Ana de Armas, de 37 años de edad.
Así como ha estado en medio de la polémica por su alcoholismo, razón por la que en diversas ocasiones ha ingresado a centros de rehabilitación para tratar sus adicciones.
En pasadas entrevistas ha aceptado no poder controlar su consumo de tabaco.