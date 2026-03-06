Te contamos todo sobre InterPositive, la empresa de inteligencia artificial creada Ben Affleck.

La industria del entretenimiento ha dado un paso más hacia la incorporación de la IA en sus procesos con el lanzamiento de InterPositive.

¿Qué es InterPositive? La empresa de inteligencia creada por Ben Affleck

InterPositive es una compañía de tecnología cinematográfica fundada por el actor Ben Affleck en 2022.

Consiste en una startup que desarrolla “herramientas basadas en IA, creadas por y para cineastas”.

El objetivo de InterPositive es usar tecnología emergente para proteger y expandir las opciones creativas de los realizadores.

Ben Affleck (AP)

De acuerdo con Ben Affleck, InterPositive surgió tras observar el auge de la IA en la producción audiovisual en 2022.

Para Affleck dichos modelos “quedaron cortos”. El actor comenzó a trabajar con ingenieros, investigadores y creativos.

Filmando un conjunto de datos propio en un estudio de sonido controlado con las características de una producción completa.

Tras una investigación y un desarrollo intensivos surgió el primer modelo de InterPositive que está entrenado para comprender la lógica visual y la consistencia editorial.

Usando material grabado en una filmación, InterPositive, crea modelos de IA para optimizar procesos de postproducción como:

Corrección de color

Reiluminación

Efectos visuales

Problemas de continuidad

Reemplazo y cambio de fondos

Lo interesante es que la tecnología de InterPositive mantiene a los realizadores dentro del proceso creativo, sin distorsiones o decisiones automatizadas.

Ben Affleck reveló que Interpositive cuenta con restricciones para proteger la intención creativa, dejando esas decisiones a los artistas.

Con lo que se garantiza que los beneficios de la tecnología de inteligencia artificial de InterPositive se vean reflejados en la historia que se quiere contar.

Inteligencia Artificial (Unsplash)

Netflix adquiere InterPositive, empresa de IA fundada por Ben Affleck

Mediante un comunicado, Netflix anunció el 5 de marzo 2026 que adquirió InterPostiive.

Las cifras de la compra no fueron reveladas, aunque se sabe que la operación incluye la incorporación de las 16 personas que trabajaban en la empresa de Ben Affleck.

Asimismo, el actor Ben Affleck se mantendrá como asesor senior en Netflix.

La compra de la startup por parte de Netflix llega luego de que la empresa de streaming abandonara la adquisición de Warner Bros.