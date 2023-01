Bellakath dice que no usa autotune porque ni lo ha comprado: “lo que canto es relax” y reveló que el Flow Fest le saturó la agenda.

La cantante de 25 años de edad, tiene un gran éxito en redes sociales gracias a su canción ‘Gatita’, la cual tiene más de 69 millones de reproducciones en Spotify.

Recientemente Bellakath se enfrentó a una acusación por plagio de su canción ‘Gatita’ y bajaron de Spotify su canción ‘La gata de la agrícola Oriental’.

Bellakath tunde a ‘Enamorándonos’ y asegura no deberle su fama al reality: “no me hizo”

Ahora, la cantante reveló si es cierto que usa autotune en sus canciones y cómo han surgido nuevas oportunidades tras su efusivo éxito.

Durante una entrevista en el canal Doble G, Bellakath defendió su talento y su canción ‘Gatita’, pues tiene pruebas que no fue plagiada.

Katherine Huerta -nombre de Bellakath- aseguró que tiene como comprobar que ella fue quien escribió ‘Gatita’.

“Tenemos todo de cómo probarlo, si alguien se siente valiente y quiere aprovecharse de la situación (...) esta canción lleva dos meses afuera, porque no lo hicieron cuando empezó, el chiste es siempre colgarse de alguien”

Bellakath también habló de cómo algunos de heaters le han dicho que su voz no es igual a la canción.

“Muchos decían, es que tu voz no es así, la Bellakath no es así, o sea, le pones autotune”

La cantante menciona que hasta para usar autotune, la persona que lo utiliza debe estar afinada y este no es su caso.

¿A qué cantante mató El Ratón, Ovidio Guzmán López, por no cantar en su boda?

Elvis Presley fue declarado persona non grata en México en 1955; esto fue lo que pasó

¿Bad Bunny no soportó? Vuelve privada su cuenta

“El autotune no es para cualquiera, tienes que ser una persona que esté afinada para usar el autotune, o se puede escuchar como un robot”

Bellakath dejó claro que ella es quien compone sus canciones y las interpreta, sin necesidad de retoques digitales.

“Te digo una cosa, mira yo no he comprado el autotune ni siquiera, porque hay que pagarlo. Yo ni lo he comprado”

Bellakath