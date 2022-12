Bellakath está en la cúspide de su fama y asegura que no le debe nada a ‘Enamorándonos’: “no me hizo”.

Katherine Huerta -mejor conocida como Bellakath- se ha convertido en un hit de las plataformas de música, por su éxito ‘Gatita’ e incluso se presentó en el ‘Coca Cola Flow Fest’.

Antes de ser un éxito en redes sociales con sus diversas canciones, la cantante de 25 años de edad debutó en el programa ‘Enamorándonos’.

En ese entonces, era conocida como Kat y tenía un look muy diferente al que ahora conocemos; y aunque admite que este programa cumplió su sueño de estar en televisión, no les debe nada.

Bellakath, la cantante de 'Gatita', el éxito en TikTok (TV Azteca)

Bellakath tacha de insensible a ‘Enamorándonos’ y arremete contra con ellos

‘Enamorándonos’ catapultó la carrera de algunos de sus participantes, como fue el caso de Daniela Alexis, conocida como Bebeshita; pero para Bellakath fue todo lo contrario.

Bellakath era participante de ‘Enamorándonos’ en 2019, pero fue expulsada del programa por compartir memes racistas sobre la actriz Yalitza Aparicio.

A pesar de que Bellakath se disculpó, el programa la exhibió y terminó expulsada de ‘Enamorándonos’.

Tras varios años de lo ocurrido, Bellakath aclara que su fama no se la debe a este programa , pues ella fue quien creó su carrera musical.

“En ese programa no se me dio derecho de réplica, simplemente como que nosotros éramos desechables (...) no les importaba mucho lo que te estaba pasando, lo que estabas sintiendo en ese momento” Bellakath

La cantante de ‘Gatita’, explica que su éxito no tiene nada que ver con ‘Enamorándonos’, pues el programa no intervino en el rumbo que tomó su vida.

Bellakath, cantante. (@labellakath)

“Enamorándonos no me hizo, Enamorándonos no pagó mi carrera. Si bien este programa me abrió las puertas, cumplí uno de mis sueños que era estar en televisión, pero terminando el programa fue como adiós todo” Bellakath

Bellakath dice que tras salir de ‘Enamorándonos’, la producción no se preocupó por saber qué haría después y ella fue quien decidió enfocar su carrera en la música.

Bellakath asegura que Enamorándonos no la hizo Pt.1 pic.twitter.com/XOhwf8FUh7 — Lo + viral (@VideosVirales69) December 12, 2022

A Bellakath le molesta que la ‘etiqueten’ como exconsursante de ‘Enamorándonos’

La cantante -Bellakath- expresó en un en vivo, que no le agrada que la ‘etiqueten’ por haber participado en ‘Enamorándonos’ o por haberse burlado de Yalitza Aparicio con memes racistas .

“Me ha costado trabajo mantener mi imagen y todo lo que he construido, para que de repente venga alguien y ponga que ‘Enamorándonos’ me hizo, o que fui expulsada por humillar a alguien, cosa que no fue cierto” Bellakath

Bellakath aseguró que su intención no había sido burlarse de Yalitza Aparicio, pues el meme había sido compartido por varias personas y ella hizo lo mismo.

También menciona que en ese momento era muy joven y no tenía experiencia en los realitys, por lo que no sabía cómo manejar su imagen.

Bellakath cree que ‘Enamorándonos’ solo buscaba un pretexto para expulsarla y manchar su imagen.