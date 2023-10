Aunque hoy Bellakath se describe como una mexicana pionera en el reggaetón, años atrás decía que no se atrevía ni a perrear en una tarima.

Bellakath -de 25 años de edad- anda triunfando con su nuevo disco Kittyponeo, y se cataloga como la máxima en el reggaetón mexicano, siendo la primera mujer en el país que hace este género.

Y aunque ahora Bellakath perrea hasta el piso, le revivieron un video de su pasado, donde declaraba que le daba pena andar bellaqueando en las tarimas de los antros o bares.

Hoy vemos a una Bellakath yendo más allá de la ‘Gata de la Agrícola Oriental’, dándolo todo en el perreo en cada una de sus presentaciones, además de derrochando sensualidad frente a miles.

Sin embargo, en TikTok le están reviviendo un video en el que declaraba que los escenarios la intimidaban y no quería perrear frente a las personas.

Como algunos sabrán, Bellakath participó en el programa de Enamorándonos, y fue en una de estas citas donde compartió tener pena a perrear en una tarima.

En el video revivido, Bellakath confirma sí haber perreado anteriormente, sin embargo, explicó que nunca lo había hecho en una tarima, siendo ella el centro de atención.

Y aunque con pena, la cantante de reggaetón sí le entró al perreo, aunque solo con contados pasos.

“A la hora de la hora me dio un poco de pena, porque vi a toda la gente abajo y dije, no no, yo nunca he perreado en una tarima. Me aventé uno que otro pasito y ya”.

Bellakath, cantante.