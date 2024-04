Rafael Pamias Romero fue nombrado como nuevo director general de Grupo Bimbo, pero ¿quién es? Te decimos todo lo que tienes que saber acerca de su trayectoria profesional, así como los rasgos más importantes de su vida personal.

Y es que el pasado 18 de abril, el gigante de la panificación anunció importantes cambios al interior de su estructura con el fin de mejorar su “ gobernanza corporativa y supervisión estratégica”.

Estas modificaciones incluyeron la salida de Daniel Servitje de la dirección general de Grupo Bimbo, quien ahora pasará a ocupar el puesto de presidente ejecutivo.

Pero, ¿quién es Rafael Pamias Romero, el nuevo director general de Grupo Bimbo? Entérate de su formación académica hasta el signo zodiacal al que pertenece.

Después de cumplir 65 años Daniel Servitje decide dejar la dirección general de @Grupo_Bimbo para convertirse únicamente en presidente ejecutivo. El nuevo director general es Rafael Pamias, primera vez que Bimbo será dirigida por alguien que no lleve el apellido Servitje. pic.twitter.com/tEraQ2FguE — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) April 19, 2024

¿Quién es Rafael Pamias Romero, nuevo director general de Grupo Bimbo?

Rafael Pamias Romero, actualmente es el director general operativo y director global de Sustentabilidad de Grupo Bimbo, mientras que parte de las regiones a su cargo están Bimbo México, Norteamérica, Latinoamérica, EMEA y Asia.

Cabe destacar que Rafael Pamias Romero también es líder global de Calidad e Inocuidad Alimentaria y de Marketing.

Además, el nuevo director general cuenta con más de 35 años de experiencia en estrategia de negocios y mercadotecnia en empresas multinacionales como Henkel y Danone.

Grupo Bimbo

¿Qué edad tiene Rafael Pamias Romero, nuevo director general de Grupo Bimbo?

La información sobre la fecha de nacimiento de Rafael Pamias Romero no es específica pues sólo se conoce que nació en 1964, por lo que su edad ronda los 60 años.

¿Rafael Pamias Romero, nuevo director general de Grupo Bimbo tiene esposa?

Rafael Pamias Romero no está presente en redes sociales, por lo que se conoce poco acerca de su vida personal y sentimental, así que no se cuenta con información en torno a si el nuevo director general de Grupo Bimbo tiene esposa o no.

¿Qué signo zodiacal es Rafael Pamias Romero, nuevo director general de Grupo Bimbo?

Debido a que no se cuenta con información sobre la fecha de nacimiento exacta de Rafael Pamias Romero, nuevo director general de Grupo Bimbo, se desconoce a qué signo zodiacal pertenece.

Grupo Bimbo

¿Rafael Pamias Romero, nuevo director general de Grupo Bimbo tiene hijos? Esto sabemos de su familia

Respecto a la familia de Rafael Pamias Romero, la información también es desconocida, entre ellos si el nuevo director general de Grupo Bimbo tiene o no hijos.

¿Qué estudió Rafael Pamias Romero, nuevo director general de Grupo Bimbo?

Rafael Pamias Romero estudió la licenciatura y maestría en Administración de Empresas por la institución académica de ESADE en Barcelona.

También el nuevo director general de Grupo Bimbo posee una maestría en Administración Internacional por la Thunderbird School of Global Management en Arizona.

Comienza una nueva etapa para nosotros. pic.twitter.com/3WutyTTVof — Grupo Bimbo (@Grupo_Bimbo) April 19, 2024

¿En qué ha trabajado Rafael Pamias Romero, nuevo director general de Grupo Bimbo?

Debido a los múltiples lugares en los que ha trabajado Rafael Pamias Romero, ha logrado consolidar una carrera con más de 35 años de experiencia en Mercadotecnia y Estrategia Comercial.

Parte de los puestos más destacados donde ha trabajado Rafael Pamias Romero están:

Gerente general para la categoría de Agua Embotellada en México y España

Vicepresidencia para la región de EMEA de Agua Embotellada

Vicepresidencia de Latinoamérica de Agua Embotellada de 2009 a 2011 y Productos Lácteos de 2011 a 2017

Grupo Bimbo: Daniel Servitje se queda como presidente ejecutivo y Rafael Pamias Romero asume dirección general

Grupo Bimbo dio a conocer que Rafael Pamias Romero se convertirá en su nuevo director general, mientras que Daniel Servitje se quedará como su presidente ejecutivo.

Estos cambios entrarán en vigor a partir del 1 de mayo 2024, según el comunicado revelado por Grupo Bimbo el pasado jueves 18 de abril.

Respecto a las funciones que asumirá cada uno, Grupo Bimbo especificó que Daniel Servitje, tomará las “decisiones estratégicas y relevantes” para asegurar la visión a largo plazo del consorcio.

Mientras que Rafael Pamias Romero reportará al presidente ejecutivo de Grupo Bimbo (Daniel Servitje) y será el responsable de las actividades de gestión de la compañía mexicana.

En tanto que Daniel Servitje indicó que continuará involucrándose en la “conducción y estrategia” de Grupo Bimbo, aunque cederá la estafeta de la dirección general luego de 43 años de “trabajar a tiempo completo”.

“Mi foco estará en la estrategia de crecimiento, la competitividad y el largo plazo próspero de Grupo Bimbo, así como en promover la cultura, el talento de las nuevas generaciones, la calidad, innovación y la investigación y desarrollo” Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo