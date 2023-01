A su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Bellakath fue interceptada por la prensa quien la cuestionó sobre su cancelación en el carnaval de Campeche 2023.

Esto porque una asociación de padres de familia solicitó a los organizadores cancelar a Bellakath al considerar que su música no es apta para mejores.

Por lo que Katherin Huerta, mejor conocida como Bellakath, defiende su estilo musical ya que considera que es de las pocas reguetoneras que no usa lenguaje explícito en sus temas.

Lo que la tiene molesta ya que no ve razón para que su música no suene en tan importante evento.

Bellakath (Instagram/@bellakath)

¿Bellakath cancelada por rola para la población LGBTI?

No obstante, aunque las canciones de Bellakath hasta el momento no han sido censuradas ya que no tienen por qué, la joven, de 24 años de edad, acepta que uno de sus tema es diferente y quizá la posible razón de su cancelación.

“En una canción es donde incluyo yo a la comunidad LGBT”, dice y tras creer que éste es el verdadero motivo, asegura que la libertad de expresión de alguna forma esta relacionada con la forma en que los padres educan a sus hijos.

“Ya es cuestión de la familia y es la educación que ellos le dan a sus hijos”, agrega y sin más advierte ella no educa simplemente da shows y su trabajo es entretener.

Bellakath visitará Campeche con o sin invitación

Asegurando que le molesta un poco el motivo de la cancelación, Bellakath aclara que seguirá visitando y presentándose en Campeche debido a que mucha gente la quiere.

“Si no voy al carnaval de Campeche, puedo ir en otra fecha porque mucha gente de Campeche me quiere y me dijo que me estaba esperando, no es la primera ni última fecha que yo voy a tener ahí”, remata.

Bellakath no presentará en el carnaval de Campeche

Una vez que la participación de Bellakath fue cancelada, la alcaldesa de Campeche, Bibi Rabelo de la Torre, anunció que el grupo infantil Bely y Beto serán quienes musicalicen el evento.

Esto porque se trata de un carnaval infantil que se llevará a cabo el próximo 14 de febrero.