HBO Max anunció el estreno de la cuarta temporada de From, la serie de terror que ha cautivado a la audiencia con su mezcla de misterio y supervivencia.

El nuevo tráiler de dos minutos, revelado el 31 de marzo, muestra escenas llenas de tensión con Boyd enfrentando criaturas y secretos en un pueblo aislado.

La nueva entrega llegará el lunes 20 de abril de 2026, consolidando a From como una de las producciones más aclamadas, con un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes y tres temporadas previas exitosas.

¿Cuándo se estrena From temporada 4, la serie de terror de HBO Max?

En el primer tráiler de From temporada 4, no solo dieron vistazos de lo que les deparará a los personajes en esta nueva temporada, sino que también HBO Max reveló su fecha de estreno: el próximo 20 de abril.

Mientras que, el tráiler de 2 minutos de From temporada 4, ya revela algunos clips donde se puede sentir el terror y la tensión de personajes como Boyd enfrentando criaturas y secretos en un pueblo aislado.

From es una serie creada por John Griffin y estrenada en 2022 en MGM+, en donde explora temas de supervivencia y misterio sobrenatural.

Hasta el momento, From cuenta con tres temporadas que han logrado críticas positivas por su suspenso y un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes basado en reseñas de usuarios y críticos.

Sin embargo, tal y como aclara HBO Max, de momento la serie no está disponible para HBO Max Latinoamérica, aunque se sabe que From puede verse en México a través de:

Universal+

Prime Video

Apple TV

Mercado Play

ClaroVideo

Cabe recordar que From es una serie que está producida por MGM+, y cabe recordar que esta productora ahora es propiedad de Amazon.