Belinda será “Carlota” en la nueva serie sobre la última emperatriz de México.

Se reveló que Belinda dará vida a Carlota de Habsburgo en una producción que correrá a cargo de Sony Pictures Television.

Variety dio a conocer que Belinda interpretará a “Carlota” en una nueva serie.

La noticia fue confirmada por la propia cantante en sus redes sociales, indicando que esperaba desde hace un par de años el proyecto:

“Hace más de 2 años que soñaba con este proyecto… y hubo momentos en los que pensé que no pasaría. Hoy es una realidad. Todavía no lo puedo creer!!Voy a interpretar a Carlota, la última emperatriz de México, en la nueva serie de Sony, y no tengo palabras para describir lo que esto significa para mí. Además de compartir con actores que he admirado profundamente".

Belinda