La serie de Carlota de Habsburgo con Belinda por fin se va materializando, pues ya tenemos las primeras imágenes de la producción de HBO Max con la cantante.

A través de redes sociales, se liberaron dos imágenes de la serie de Carlota de Habsburgo de HBO Max, donde se puede apreciar la caracterización de Belinda.

Imágenes nos muestran a Belinda como Carlota de Habsburgo en serie de HBO Max

Se trata de dos imágenes del detrás de cámaras de la serie de Carlota de Habsburgo de HBO Max, donde se puede apreciar el atuendo de Belinda.

Belinda como Carlota de Habsburgo (Especial)

Belinda como Carlota de Habsburgo (Especial)

junto a Belinda como Carlota de Habsburgo, podemos ver a Miguel Ángel Silvestre, cuyo personaje aún no ha sido revelado por parte de HBO Max.

Tanto la cantante como el actor lucen atuendos de la época de la Reforma, que es donde se desarrolla la serie, los cuales son bastante fieles a la estética de dichos años.

Asimismo se puede ver al fondo una casa, así como un caballo, lo que se interpreta como que dicha escena no es grabada en los tradicionales palacios donde se desenvolvía la aristócrata.

De ahí que el vestido de Belinda sea más de corte “casual”, que los que se conocen de la “emperatriz”, los cuales eran más fastuosos.

Belinda buscó el papel de Carlota de Habsburgo en la serie de HBO Max desde hace varios años

Aunque la serie de Carlota de Habsburgo de HBO Max se anunció desde 2025, la misma Belinda confirmó que se encuentra trabajando en la misma desde hace varios años.

Cuando se dio a conocer la serie de Carlota de Habsburgo de HBO Max, Belinda mencionó que era algo que se venía gestando desde 2023.

De hecho la también cantante señaló que pensó que no obtendría el papel; sin embargo, al final recibió la noticia de que ella será la protagonista de la historia.

Es por ello que desde 2025 se tuvo que mudar a España para iniciar el rodaje de la primera temporada, la cual tendrá 10 episodios.