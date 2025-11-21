Inmortalizadas ante el público, Belinda de 36 años de edad, y Cazzu se vieron en los GW MONTY 2025 tomándose una foto que está causando revuelo.

Luego de tanta especulación, Belinda y Cazzu de 31 años de edad, tuvieron su primer encuentro público que ya está siendo traducido en colaboración.

La foto de Belinda y Cazzu que está causando revuelo

Los premios GQ MONTY 2025 tuvo la premisa de juntar a Belinda y Cazzu en su evento la Ciudad de México, donde hubo una foto que dejó el momento inmortalizado.

Como parte de la ceremonia tanto Belinda como Cazzu fueron premiadas por los GQ Monty 2025 por lo que ambas fueron las estrellas femeninas de la noche.

Fue así que Belinda y Cazzu posaron frente a las cámaras causando revuelo en sus fans porque ven que este encuentro es traducido en colaboración.

Belinda y Cazzu. (@belindapop)

Asimismo, se pudo ver en un corto video que Cazzu dejó de posar ante las cámaras para hablar un momento con Belinda y aunque se mostró que no son cercanas, existe cordialidad entre ambas.

Por otra parte, la revista aseguró que tanto Belinda como Cazzu son la muestra del “poder y el talento”.

Belinda y Cazzu. (@belindapop)

Cazzu sabía que se iba a encontrar con Belinda

Una foto de Cazzu y Belinda inmortalizó el reencuentro que muchos esperaban y que ven traducido en colaboración, aunque ‘la jefa’ ya sabía de este momento.

El 20 de noviembre, Cazzu llegó a la Ciudad de México donde fue cuestionada por la reportera Berenice Ortiz no solo de Christian Nodal sino del encuentro que tendría con Belinda.

A pesar de que antes Cazzu dejó entrever que una colaboración con Belinda no sería posible porque no le gusta alimentar el morbo, ahora dejó abierta la posibilidad aludiendo a que seguramente hablarían en el evento.