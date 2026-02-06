Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar están nominadas en Premio Lo Nuestro 2026.

La ceremonia de premios podría junta a Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu en el mismo lugar.

El próximo 19 de febrero se realizará Premio Lo Nuestro 2026, donde Cazzu, Ángela Aguilar y Belinda están nominadas dentro de las 44 categorías.

Belinda está nominada a:

Colaboración del Año- Música Mexicana por “300 noches” con Natanael Cano

Ángela Aguilar está nominada a:

Artista Femenina del Año - Música Mexicana

Mejor canción femenina por “Maldita Primavera”

Canción mariachi/ranchera del Año por “Nadie se va como llegó”

Colaboración del Año - Pop por “Abrázame”

Cazzu está nominada a:

Canción del Año - Pop por “Con otra”

Artista Pop Femenina del Año

Ángela Aguilar es la más nominada de las tres y Cazzu está compitiendo en Canción del Año - Pop por su canción con “Con otra”.

Premio Lo Nuestro 2026 se realizará en el Kaseya Center en Miami y en México se podrá ver en ViX a partir de las 6:00 de la tarde.

¿Cazzu y Ángela Aguilar se encontrar en Premio Lo nuestro 2026?

Es posible que Belinda no acuda a Premio Lo Nuestro 2026 debido a que está grabando la serie “Carlota” en España.

Pero, el posible encuentro entre Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal -de 27 años de edad- ha causado furor en redes sociales.

Recordemos que Cazzu y Christian Nodal viven un momento de tensión por la manutención de su hija y los permisos para viajar.

Mientras que Ángela Aguilar y Cazzu mantienen rencillas desde 2024, cuando la cantante aseguró que “todos los involucrados” estaban enterados de su relación con Christian Nodal.

Hasta el momento no se ha confirmado la asistencia de Cazzu a Premio Lo Nuestro 2026, mientras que es un hecho que Ángela Aguilar y Christian sí acudirán, ya que ambos están nominados.