En video de YouTube, Tania Rincón dijo sospechar que Cazzu y Belinda -de 35 años de edad- tendrán una colaboración muy pronto.

Y es que luego de la visita de Cazzu -de 31 años de edad- a México, Tania Rincón se dijo emocionada sobre un posible encuentro entre las exes de Christian Nodal.

Tania Rincón cree que será un éxito la posible colaboración de Cazzu y Belinda

Durante su visita a la CDMX, Cazzu mostró la gran admiración que tiene por Belinda y dejó a entrever que muy pronto podría haber un encuentro.

De inmediato surgieron versiones que Cazzu y Belinda pronto podrían tener una colaboración, luego de la relación que tuvieron con Christian Nodal.

Cazzu, cantante (Agencia México)

En el programa Hoy, Tania Rincón -de 38 años de edad- habló sobre la posible canción que lanzarían Cazzu y Belinda.

“Trasciende que es probable que Belinda y Cazzu hagan una colaboración” Tania Rincón

En el video de YouTube, Galilea Montijo reconoció que Cazzu tiene unas canciones muy buenas.

A lo que Tania Rincón destacó que Belinda actualmente se encuentra en “los cuernos de la luna”, por lo que especuló que sería un gran hit.

Paul Stanley de inmediato bromeó sobre a quién le dedicarían Cazzu y Belinda su canción.

Andrea Legarreta cree que tanto Belinda como Cazzu podían facturar muy bien con esta situación.

Galilea Montijo ve sospechoso el posible encuentro de Cazzu y Belinda

Al hablar sobre el posible encuentro de exes, Galilea Montijo destacó que pasa algo muy particular con estas reuniones.

Y es que Galilea Montijo destacó que siempre existen tres historias y cada uno tendrá su propia versión de lo que sucedió.

“Yo creo que cuando te encuentras en una situación así que existen tres, siempre hay tres historias” Galilea Montijo

Galilea Montijo destacó que cuando las exes se reencuentran siempre hay pláticas de esas versiones y de lo que vivieron.

“Lo peor para ti como hombre o la otra parte, la que decide terminar, es cuando tus exes se encuentran, ‘yo supe de esto, yo supe esto’” Galilea Montijo

Incluso, durante su conversación en el programa Hoy, Galilea Montijo recordó que a ella una vez le tocó reunirse con la ex de una persona que fue su pareja.

Galilea Montijo confesó que en su encuentro platicaron sobre su ex y se enteró de muchas cosas que no sabía.

“A mí una vez me sucedió con un ex, me encuentro a una chava, platicamos y me decía ‘es que yo sabía esto’ es que yo sabía lo otro” Galilea Montijo

En el video Galilea Montijo destacó que está clase de reuniones de ex suelen ser muy divertidas.

Pero, en el caso de Cazzu y Belinda, hay una niña de por medio.

“Estuvo divertido porque son cosas que ya dejas pasar, en este caso hay una niña” Galilea Montijo