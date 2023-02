Un Bad Bunny orgulloso de sí mismo por ganar un Grammy regresa a Instagram luego de la polémica por haberle aventado el celular a una fanática.

Gracias a su disco ‘Un verano sin ti’ -que se lanzó el año pasado-, Bad Bunny logró ganar el premio Grammy como ‘Mejor Álbum de Música Urbana’.

Tras este reconocimiento, Bad Bunny -de 28 años de edad- decidió regresar a su cuenta de Instagram luego de que a principios de año recibió varias críticas por haberle lanzado el celular a una fan que quería tomarse una selfie con él.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se ha convertido en uno de los cantantes más exitosos a nivel mundial.

Tras su exitosa gira World’s Hottest Tour, el cantante anunció que este 2023 se alejaría de los escenarios para poderse concentrar en otras cosas.

Sin embargo a principios de este año Bad Bunny causó gran controversia luego de que se difundió un video en donde mostraba como le lanzó el celular a una fan que quería tomarse una selfie con él.

En medio de la controversia, Bad Bunny decidió alejarse de las redes sociales. Sin embargo, esto parece haber cambiado luego de que el cantante se ganó su tercer Grammy.

A un mes de borrar sus publicaciones y volver su cuenta privada, Bad Bunny reapareció en Instagram y se mostró orgulloso de sí mismo por ganar un Grammy como ‘Mejor Álbum de Música Urbana’ por su disco ‘Un verano sin ti’.

En su cuenta de Instagram, Bad Bunny se mostró agradecido por poder vivir momentos que jamás imaginó.

Bad Bunny también agradeció a todos los que lo han apoyado durante todos años, pero también se mostró agradecido con todos sus haters.

“Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también”

Bad Bunny