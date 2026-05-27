Azela Robinson denuncia irregularidades en la búsqueda de su sobrino José Ramón Pérez Ponzanelli a un año de su desaparición en Querétaro.

La actriz acudió al programa Sale el Sol y habló de la desaparición de su sobrino, quien fue visto por última vez el 12 de mayo de 2025 cuando salió a comprar.

Azela Robinson denuncia irregularidades en la búsqueda de su sobrino

José Ramón Pérez Ponzanelli se encontraba trabajando en el hotel de su padre cuando avisó que saldría a comprar a una tienda de conveniencia y ya no se supo más de él.

Azela Robinson ha señalado en diversas ocasiones que las autoridades no han colaborado para encontrar a su sobrino e incluso menciona que tardaron 6 semanas en darles los videos de las cámaras de seguridad.

“Las cámaras nos las dieron 6 semanas después, ya no había nada en las cámaras y el ADN de la madre no lo quiso tomar la Fiscalía que porque ella era mujer y el desparecido hombre” Azela Robinson

La actriz acusa a la Fiscalía de no ayudar a la localización de su sobrino y asegura que no quisieron tomar el ADN de la madre de José Ramón Pérez Ponzanelli porque era mujer, mientras que el desparecido era hombre.

José Ramón Pérez Ponzanelli tiene 32 años de edad y fue visto por última vez en Milenio III en Querétaro.

Hasta el momento la Fiscalía no se ha manifestado por el caso y tampoco existe una línea de investigación sobre la desaparición del sobrino de Azela Robinson.

José Ramón Ponzanelli, el sobrino de Azela Robinson que desapareció en Querétaro (@mponzanelli / Instagram)

El sobrino de Azela Robinso lleva un año desaparecido en Querétaro

José Ramón Pérez Ponzanelli lleva un año desaparecido y Azela Robinson hizo la denuncia pública tras la poca colaboración de las autoridades.

Azela Robinson habló con Ceci Flores, líder de madres buscadoras de Sonora, para pedirle ayuda para encontrar a su sobrino.

La madre de José Ramón Pérez Ponzanelli es cerca a uno de los allegados a Ceci Flores, por lo que han colaborado para dar con su ubicación.

José Ramón Pérez Ponzanelli mide 1.70, tiene rostro ovalado, castaños claros y tiene un tatuaje en el brazo izquierdo.