A casi dos meses de la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, la actriz compartió nuevos detalles sobre el proceso que ha enfrentado su familia para despedirlo.

Aylín Mujica, de 51 años de edad, reveló que el cuerpo del joven ya fue cremado en Barbados, aunque las cenizas aún no han llegado a sus manos debido a diversos trámites.

En medio del duelo, Aylín Mujica explicó cuál será el destino final de los restos de su hijo, una decisión tomada para honrar una de las pasiones que marcó su vida.

Cenizas del hijo de Aylín Mujica siguen en Barbados

Aylín Mujica se sinceró en entrevista con Ventaneando sobre la forma en que ha resignificado la muerte de su hijo Mauro Menéndez de 30 años de edad.

La actriz asumió el rol de la mujer fuerte tras su muerte, explicando que le pidió a Mauro Menéndez esta capacidad al ver que su padre, Osamu Menéndez, estaba destruido por su fallecimiento.

Asimismo, la actriz mencionó que fue en la segunda semana de septiembre cuando el cuerpo de su hijo fue cremado. Sin embargo, las cenizas aún no las tiene ella.

Aludiendo a los trámites engorrosos por su muerte en Barbados, Aylín Mujica mencionó que incluso se enfrentaron a tediosos trámites burocráticos cuando llegaron, pues no encontraban el cuerpo de su hijo, pues ahí cierran a las 4:00 pm las oficinas del gobierno.

“A mí hijo lo cremaron apenas, hace 5 días, fue un trámite sumamente doloroso, de hecho cuando el papá y yo llegamos al hospital, no encontraban el cuerpo de mi hijo”. Aylín Mujica, actriz.

Aylín Mujica dejará los restos de Mauro Menéndez en un cementerio en el mar

La actriz compartió que si bien las cenizas de su hijo siguen en Barbados, ya sabe qué harán con sus restos una vez que lleguen a Miami.

Aylín Mujica explicó que si bien está prohibido tirar las cenizas al mar, ella lo hará, pero en el único cementerio en el mar que existe en Florida.

“Vamos a tirar las cenizas en el único cementerio que existe en el mundo abajo del mar, que se llama Neptuno, en Florida”. Aylín Mujica, actriz.

El cementerio al que Aylín Mujica se refiere es Neptune Memorial Reer, conocido por ser el primer cementerio submarino en el mundo, sumergido a 12 metros en el Océano Atlántico.

Aylín Mujica compartió que eligieron ese cementerio, debido a que a Mauro Menéndez le gustaba mucho la arquitectura que tiene.