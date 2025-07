Arturo Carmona abrió su corazón para recordar uno de los episodios más turbulentos de su vida: Su breve matrimonio con Alicia Villarreal.

En entrevista, Arturo Carmona -de 49 años de edad- recordó que su historia estuvo marcada por la enorme fama de Alicia Villarreal y de verdades que le ocultó.

Arturo Carmona revela el importante secreto que Alicia Villareal le ocultó antes de casarse

Arturo Carmona contó que una verdad oculta marcó el fin de su matrimonio con Alicia Villarreal.

El también exfutbolista dijo que meses antes de que se casara con Alicia Villarreal, comenzó a circular el rumor de que su futura esposa ya había estado casada.

Arturo Carmona, actor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

“Le pregunté y me dijo que no. Me dijo: ‘Ya sabes cómo es la prensa de espectáculos’. Y le crees, es tu pareja”, recordó Arturo Carmona.

Pero, la verdad salió a la luz en el momento menos afortunado.

“Cuando nos casamos, Televisa nos tenía de regalo de bodas el acta de matrimonio de ella anterior”, reveló sobre Alicia Villarreal.

Arturo Carmona culpa también a la fama por el término de su matrimonio con Alicia Villarreal

El matrimonio con Alicia Villarreal duró apenas tres años, lo que Arturo Carmona definió como una “lección acelerada”.

Asimismo, reconoció que las señales del fracaso fueron claras, pero prefirió ignorarlas.

“El noviazgo es la prueba de si vas a dar el siguiente paso o no. Y hubo muchas cosas que me fui dando cuenta conforme a la marcha, cosas puntuales que tal vez pudieron haber cambiado mi decisión de casarme”. Arturo Carmona

Otro gran asunto que Arturo Carmona reveló como determinante en su matrimonio, fue la fama de Alicia Villarreal.

En su opinión, eso hizo que su proyecto de vida se les fuera de las manos, pero no tanto por culpa suya o de Alicia Villarreal, sino por la fama.

“Yo no sabía qué hacer ni cómo lidiar con tanta gente en la casa”, contó el actor.

Arturo Carmona reconoció que a sus 23 años no entendía que tanta gente decidiera sobre su vida en pareja y eso fue un detonante para el término de su matrimonio.