Arturo Carmona -de 49 años de edad- se divorció de Alicia Villarreal hace 24 años.

A pesar de su separación, Arturo Carmona sigue creyendo en el amor y expresó su nuevo deseo de casarse.

Arturo Carmona sigue creyendo en el matrimonio tras su divorcio con Alicia Villarreal

Alicia Villarreal -de 53 años de edad- y Arturo Cremona estuvieron casados 4 años; el actor no se volvió a casar pero, no descarta llegar al altar de nuevo.

En entrevista con Ventaneando, Arturo Carmona expresó su deseo de casarse con su novia, María Emilia Bragado.

“Creo en el matrimonio para siempre y si se da, se puede ser muy feliz”, dijo firmemente Arturo Carmona.

Arturo Carmona no descarta casarse de nuevo y formar una familia, pues le gustaría ser padre por segunda vez.

Por otro lado, Arturo Caromona ya no quiere hablar de Alicia Villarreal y su divorcio, pues cualquier declaración puede ser usada en su contra.

Ya que Alicia Villarreal mencionó que si Arturo Carmona seguía hablando de ella, no dudaría en demandarlo.

Al respecto, Arturo Carmona expresó que le gustaría hablar con Alicia Villarreal y hacer las paces.

Arturo Carmona, actor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

¿Cuántas veces se ha casado Arturo Carmona?

En 1998, Arturo Carmona se casó con Alicia Villarreal y tuvieron una hija ; la relación terminó en medio de rumores de infidelidad y hasta violencia.

Arturo Carmona no se volvió a casar, pero tuvo noviazgos con actrices como:

Aracely Arámbula, de 50 años de edad

Jacqueline Bracamontes, de 45 años de edad

Sonia Treviño

El actor confesó que pensaba en comprarle un anillo de compromiso a Sonia Treviño, pero al final decidieron terminar su relación.

Actualmente, Arturo Carmona es pareja de María Emilia Bragado y la relación sería tan seria, que al actor consideraría casarse por segunda ocasión.