Tras meterse en temas de Cruz Martínez -de 53 años de edad- Arturo Carmona busca reconciliarse con Alicia Villarreal.

Y es que Arturo Carmona -de 49 años de edad- se dijo dispuesto a aclarar los malentendidos con Alicia Villarreal porque son familia.

Durante un encuentro con medios, Arturo Carmona reveló que busca reconciliarse con Alicia Villarreal.

Y es que tras meterse en temas de Cruz Martínez, Alicia Villarreal habría amenazado a Arturo Carmona con demandarlo.

Sin embargo, Arturo Carmona aseguró que Alicia Villarreal estaría muy ocupada y concentrada en llevar a cabo sus asuntos como para que la reunión se lleve a cabo.

A Alicia Villarreal no le sorprende que sus ex, Arturo Carmona y Cruz Martínez, sigan juntos: “Son iguales”, dice

Asimismo, Arturo Carmona reiteró que la “guerra” no es con él y que solo está apoyando a su hija, Melenie Carmona, de 26 años de edad.

“Yo lo que he externado a través de ustedes es que yo estoy apoyando 100% a mi hija. Conmigo no hay guerra, yo no tengo guerra con ella”

Arturo Carmona