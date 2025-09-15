¿Cruz Martínez está tranquilo tras su última audiencia por violencia? Esto dijo Arturo Carmona -de 49 años de edad- en entrevista compartida en YouTube.

Tal parece que Cruz Martínez -de 53 años de edad- se mantiene firme luego de que Alicia Villarreal lo denunciará por violencia.

Arturo Carmona revela que Cruz Martínez se encuentra tranquilo tras su última audiencia por violencia

Desde que Alicia Villarreal -de 54 años de edad- lo denunció por violencia familiar, Cruz Martínez se ha mantenido en el ojo del huracán.

Cruz Martínez y Alicia Villarreal (@lavillarrealmx)

Sin embargo, ahora es Arturo Carmona quien revela que Cruz Martínez se encuentra tranquilo luego de su última audiencia la semana pasada por su caso con Alicia Villarreal.

En entrevista para Ventaneando, Arturo Carmona confeso que Cruz Martínez se encuentra tranquilo tras comparecer ante la Fiscalía de Nuevo León.

“Se encuentra bien, hasta donde hablamos de su tema” Arturo Carmona

Aunque destacó que no es un tema del que hablen mucho porque el respeta a ambas partes, si puede decir que Cruz Martínez se encuentra tranquilo.

“Yo lo vi tranquilo, no profundizamos de su tema, porque es un tema que yo respeto mucho y doy ese espacio que ellos merecen y él” Arturo Carmona

Arturo Carmona puntualizó que siempre sus juntas son para hablar de temas de trabajo y no sobre la acusación en su contra de Alicia Villarreal.

“Siempre nuestras juntas, reuniones es para hablar de temas de trabajo” Arturo Carmona

En su conversación, Arturo Carmona reafirmó que Cruz Martínez se encuentra tranquilo.

“A él en lo personal lo vi tranquilo” Arturo Carmona

Esto piensa Arturo Carmona de la relación de Alicia Villarreal con Cibad Hernández

Al ser cuestionado sobre la relación de Alicia Villarreal con Cibad Hernández, Arturo Carmona solo le deseó lo mejor a la madre de su hija.

Y es que Arturo Carmona dejó en claro que cada uno es responsable de las decisiones que toma en la vida.

“Siempre le voy a desear lo mejor a la madre de mi hija, en las decisiones que ella toma, cada uno somos responsables de lo que decidamos en la vida” Arturo Carmona

Arturo Carmona puntualizó que si Alicia Villarreal es feliz, sabe que su hija también lo estará y para él es lo más importante.

“Si ella es feliz y lo decidió así, me da muchísimo gusto saber que la madre de mi hija está feliz, contenta porque mi hija también lo está y la familia también” Arturo Carmona

Tras las declaraciones de Arturo Carmona, conductores creen que podría tener problemas con Alicia Villarreal.

Y es que Alicia Villarreal ha mostrado su molestia de que Arturo Carmona hable de ella.