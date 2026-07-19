Hoy domingo 19 de julio, la Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) tendrá concierto de Eme MalaFe para el cierre de las celebraciones del Mundial 2026.
Y para que no te pierdas de Eme MalaFe en la Explanada de la GAM desde ya te dejamos horario del concierto:
- Apertura de puertas: 12:00 pm
- Hora del concierto: 3:00 de la tarde en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: aproximadamente 18 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 hora de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 5:00 de la tarde
Eme MalaFe llega a la Explanada de la GAM hoy 19 de julio
La fiesta mundialista en la Explanada de la GAM cierra con el concierto del rapero mexicano Eme MalaFe hoy 19 de julio para deleite de los fans.
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Concierto de Eme MalaFe en Explanada de la GAM: setlist y telonero del 19 de julio
Recuerda que la Explanada de la GAM se encuentra en la Calle 5 de febrero, número 162-C de la Colonia Villa Gustavo.
Para tu llegada las estaciones de Metro más cercanas son La Villa-Basílica de la Línea 6 y Deportivo 18 de Marzo de las Líneas 3 y 6.