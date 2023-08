Apio Quijano llama “teto” a Paul Stanley en Hoy por su desempeño en La Casa de los Famosos México e insinúa que no supo jugar dentro del reality show.

Pese a que ya salió hace más de una semana de La Casa de los Famosos México, Apio Quijano no había acudido a Hoy ya que el matutino había presentado programas grabados.

Este 1 de agosto Apio Quijano -de 46 años de edad- se presentó en el programa Hoy y siguió mostrando que salió de La Casa de los Famosos México con todo y ya no se va a dejar de nadie.

Incluso en pleno programa Hoy, Apio Quijano cuestionó el juego de Paul Stanley -de 37 años de edad- dentro de La Casa de los Famosos México.

Tras su pelea con Mauricio Garza y René Franco, Apio Quijano llegó al programa Hoy donde fue cuestionado sobre su participación en La Casa de los Famosos México.

Apio Quijano señaló que afortunadamente el no ha recibido tanto hate como lo han hecho otros ex habitantes de La Casa de los Famosos México.

A diferencia de otros de los participantes, Apio Quijano considera que a él no le afectó su participación en La Casa de los Famosos México pues ha recibido mensajes de apoyo.

“A mí me fue increíble, el público me ayudó a irme adaptando a la realidad porque supe que algunos compañeros les fue muy mal. Yo seré Team Infierno del principio al final, no me arrepentiré de serlo”

Apio Quijano