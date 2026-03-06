Antonio de la Rúa sigue en la vida de Shakira y lo captan en el concierto que dio en el Zócalo de la CDMX el pasado 1 de marzo.

Han pasado 15 años de la ruptura de Shakira y Antonio de la Rúa, pero han mantenido una buena amistad y el empresario suele ir a los conciertos de la cantante.

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa sigue siendo misterio, pues han sido captados juntos desde 2025 y podría ser por amistad o negocios.

Captan a Antonio de la Rúa en concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

Fans que acudieron al concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX grabaron a Antonio de la Rúa sentando en el backstage y admirando la presentación de la colombiana.

El video fue grabado cuando Shakira interpretaba “Día de enero”, canción que fue inspirada por su noviazgo con Antonio de la Rúa.

Antonio de la Rúa no quitaba la vista de Shakira mientras cantaba la canción que marcó su relación y muchos fans se conmovieron con su reacción.

No es la primera vez que Antonio de la Rúa acude a un concierto de Shakira desde que terminaron su relación, pues ha visto varias veces a la cantante durante su gira “Las mujeres ya no lloran tour”.

El empresario Argentino ha asistido a seis conciertos de Shakira de su reciente tour y a uno de ellos asistió acompañado de su hija Zulu.

Antonio de la Rúa asistió al concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX (Especial )

¿Shakira retomó su relación con Antonio de la Rúa? Esto se sabe

La amistad de Shakira y Antonio de la Rúa ha sorprendido a sus fans, ya que no terminaron su relación en las mejores condiciones.

Antonio de la Rúa demandó a Shakira en 2011 por 100 millones de dólares, tras asegurar que él era el responsable del éxito comercial de la colombiana.

Al final la demanda fue desestimada y Shakira estuvo alejada de Antonio de la Rúa tras ser pareja de Gerard Piqué.

Tras la separación del futbolista, Shakira retomó su amistad con Antonio de la Rúa y se especula que volvieron hacer negocios juntos.