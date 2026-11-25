El fallecido actor Patrick Stewart, recordado por interpretar al profesor Charles Xavier en X-Men, enfrentó dificultades de salud mientras filmaba Avengers: Doomsday.

Así lo reveló el director Anthony Russo en una entrevista con Entertainment Weekly , donde recordó el último día de Patrick Stewart en un set de cine.

Anthony Russo explicó que, pese a las complicaciones de salud que atravesaba, Patrick Stewart hizo un esfuerzo considerable para entregar su actuación y acompañar al equipo de producción, sus compañeros actores y los directores.

“Estaba claro que estaba luchando con su salud y trabajó muy duro para ofrecer una actuación y una presencia para nosotros como directores, para sus otros actores y para el equipo” Anthony Russo

Anthony Russo recuerda el esfuerzo de Patrick Stewart en Avengers: Doomsday

Anthony Russo agregó que no se trataba simplemente del esfuerzo habitual de un actor durante una producción, sino de alguien que enfrentaba desafíos importantes de salud y aun así Patrick Stewart decidió presentarse para colaborar en Avengers: Doomsday.

El último día de rodaje de Avengers: Doomsday también estuvo marcado por la emoción, pues según Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, Patrick Stewart ofreció un discurso al equipo, en una jornada que terminó siendo su última vez en un set cinematográfico.

Patrick Stewart como el Profesor X (Disney)

Marvel prepara un homenaje para Patrick Stewart

Patrick Stewart murió el 29 de octubre de 2026, a los 86 años y su participación en Avengers: Doomsday será su última actuación cinematográfica.

Feige confirmó que Marvel y los hermanos Russo trabajan en un homenaje para reconocer el legado de Patrick Stewart, además, Joe Russo destacó que el profesor Xavier tendrá una escena especialmente emotiva con Magneto, interpretado por Ian McKellen.

Cabe recordar que Avengers: Doomsday, última película de Patrick Stewart, llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.