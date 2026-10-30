A través de Instagram, Ian McKellen recordó el legado de Sir Patrick Stewart en una emotiva despedida, luego de que se confirmara la muerte del actor británico este 29 de octubre.

El actor que compartió créditos como Magneto en la franquicia X-Men con Patrick Stewart, hizo una semblanza de su colega y amigo.

Patrick fue definido por haber nacido y criado en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra que amó hasta el final. Se podía oír en su voz acentuada y en la severa honestidad con la que te decía lo que pensaba y sentía. Los hombres de Yorkshire no tienen camión con medias verdades o evitan grandes problemas. Llevaba su corazón en la manga, lo que lo hizo un hombre en quien confiar, admirar y en mi caso, amar. Ian McKellen, actor

La publicación fue acompañada con una foto de Patrick Stewart cuando fue nombrado canciller de la Universidad de Huddersfield en Yorkshire.

Ian McKellen recuerda el legado de Patrick Stewart en emotiva despedida (@ianmckellen / Instagram)

Ian McKellen recuerda cómo conoció a Patrick Stewart

En su mensaje en honor a Patrick Stewart, Ian McKellen contó cómo conoció a su amigo en la Royal Shakespeare Company.

De acuerdo con su testimonio, el primer recuerdo fue cuando se lo encontró en el centro de Londres, Inglaterra, y le dijo que le habían mandado una oferta para Star Trek en Estados Unidos.

Pese a las dudas de Ian McKellen, Patrick Stewart aceptó y dicho rol se convertiría en uno de los más famosos de toda su carrera.

Nos conocimos como ambiciosos actores jóvenes con la Royal Shakespeare Company hace medio siglo, pero no estábamos en las mismas producciones. Mi primer recuerdo fuerte fue unos años después, encontrarme con él en la calle en el centro de Londres cuando me habló de una oferta para asumir un papel principal en ‘Star Trek’. “Pero Patrick piensa en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿Realmente quieres arriesgarte a perderte en Hollywood durante años y años? ”. Bueno, él tomó el riesgo y gracias a Dios por todos nosotros lo que hizo no sólo por sus devotos Trekkies sino por el público del cine y el teatro, que se maravilló con el uso de una celebridad internacional para protagonizar una serie de éxitos cinematográficos (‘X-Men’ por supuesto) y en grandes obras clásicas de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter y Beckett en Stratford-upon-Avon, en el West End de Londres y en Broadway. Ian McKellen, actor

En su semblanza, Ian McKellen destacó que Estados Unidos fue el “hogar adoptivo” de Patrick Stewart y donde conoció a su esposa Sunny Ozell.

Sin embargo, puntualizó que su colega nunca abandonó sus orígenes pese a la fama que logró con los años.

Al final de su mensaje, Ian McKellen invitó a sus seguidores a ver Avengers Doomsday, última película de Patrick Stewart que llegará a los cines el próximo 17 de diciembre de 2026.

Ian McKellen recuerda el legado de Patrick Stewart en emotiva despedida (@ianmckellen / Instagram)

La amistad de Ian McKellen y Patrick Stewart es una de las más genuinas en el mundo del entretenimiento.

Aunque se conocieron en 1977 durante el montaje de la obra Every Good Boy Deserves Favour en la Royal Shakespeare Company, su cercanía llegaría con X-Men al compartir créditos en:

X-Men (2000)

X-Men 2

X-Men: The Last Stand (2006)

Wolverine: Inmortal (2013)

X-Men: Days of Future Past (2014)

En 2015, Ian McKellen y Patrick Stewart protagonizarían un beso en el estreno de la película “Mr. Holmes”, generando dudas sobre su relación.

Otro momento que muchos fans recuerdan es cuando en la presentación de Star Trek: Picar, Ian McKellen se arrodilló para proponerle matrimonio.