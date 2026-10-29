Vía Instagram, Hugh Jackman publicó una emotiva despedida para Patrick Stewart después de confirmarse la muerte del actor británico.

Hoy perdimos a uno de los grandes de la escena y la pantalla. Y, en mi libro, un gran amigo y hombre. Aprendí mucho de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos mis días. Hugh Jackman, actor

El actor de Wolverine destacó el talento escénico de Patrick Stewart y también señaló que aprendió mucho de su colega al compartir pantalla juntos.

Hugh Jackman acompañó su conmovedor mensaje en redes con dos fotografías en las que se le ve con Patrick Stewart.

“Aprendí tanto de él”: la emotiva despedida de Hugh Jackman a Patrick Stewart (@thehughjackman / Instagram)

A las palabras en honor del actor británico también se unió la Dafne Keen, quien participó con Hugh Jackman y Patrick Stewart en la cinta Logan de 2017.

Un gigante entre los hombres. Se le echará muchísimo de menos. Dafne Keen, actriz

Así fue la amistad de Hugh Jackman y Patrick Stewart

La amistad entre Hugh Jackman y Patrick Stewart nació en el 2000 durante el rodaje de la primera película de los X-Men.

Durante décadas, los actores compartieron pantalla juntos en múltiples entregas de la saga de los mutantes donde dieron vida a Wolverine y el Profesor Charles Xavier, respectivamente:

X-Men (2000)

X-Men 2 (2003)

X-Men: La decisión final (2006)

X-Men Orígenes: Wolverine (2009)

X-Men: Días del futuro pasado (2014)

Logan (2017)

Patrick Stewart como el Profesor X (Disney)

Tras presentar Logan en el Festival de Cine de Berlín, Hugh Jackman y Patrick Stewart se conmovieron hasta las lágrimas, ya que la cinta representaba el cierre de sus personajes.

Incluso, Patrick Stewart confesó que ese momento fue tan emotivo que Hugh Jackman le apretó las manos al ver el final de la película.

La última producción en la que participaron juntos fue Las ovejas detectives.

En ese largometraje, Hugh Jackman interpretó a George Hardy, mientras que el actor de Star Trek prestó su voz para el personaje de Sir Ricthfield.