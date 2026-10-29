Te contamos quién fue Patrick Stewart, el popular actor británico de cine, televisión y teatro.

La carrera de Patrick Stewart se caracterizó por su formación clásica y capacidad interpretativa al dar vida a diversos personajes.

¿Quién fue Patrick Stewart?

Patrick Stewart fue un actor británico de cine, televisión y teatro, recordado por ser el Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y Profesor Charles Xavier en la saga X-Men.

Patrick Stewart como el Profesor X (Disney)

¿Cuántos años tenía Patrick Stewart?

Al momento de su muerte Patrick Stewart tenía 86 años. El actor nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra.

¿Quién es era la esposa de Patrick Stewart?

Patrick Stewart estaba casado con la cantante y compositora estadounidense, Sunny Ozell. La pareja contrajo matrimonio el 7 de septiembre de 2013.

Anteriormente, el actor de X-Men sostuvo una relación sentimental con:

Wendy Neuss, de 2000 a 2003

Sheila Falconer, de 1966 a 1990

¿Qué signo zodiacal era Patrick Stewart?

Por su fecha de nacimiento, Patrick Stewart pertenecía al signo zodiacal Cáncer.

Patrick Stewart como Charles Xavier (20th Century Studios)

¿Cuántos hijos tenía Patrick Stewart?

El actor Patrick Stewart tuvo dos hijos: Daniel Stewart y Sophie Stewart.

¿Qué estudió Patrick Stewart?

Patrick Stewart no tuvo estudios universitarios. Cursó arte dramático en la Bristol Old Vic Theatre School.

Posteriormente, se formaría en la Royal Shakespeare Companý.

Patrick Stewart Charles Xavier (Disney)

¿En qué trabajó Patrick Stewart?

Antes de dedicarse a la actuación, Patrick Stewart comenzó a trabajar en el periódico Mirfield Reporter como reportero y escritor de obituarios, también fue vendedor de muebles.

Desde 1966 se integró a la Royal Shakespeare Company, donde se formó en el teatro clásico.

Logró algunos papeles en series de la BBC. Su llegada a la televisión ocurrió con:

Claudio (1976)

Norte y Sur (1975)

Hacia finales de los años 80, Patrick Stewart obtuvo el papel del capitán Jean-Luc Picard de Star Trek: La Nueva Generación, producción que tuvo 176 episodios emitidos de 1987 a 1994 .

Para el año 2000, Patrick Stewart dio vida a el Profesor Charles Xavier en la franquicia de X-Men.

Con más de 100 créditos en su carrera, las producciones más destacadas en las que participó Patrick Stewart fueron:

Hamlet (1980)

Star Trek Generation (1994)

Jeffrey (1995)

El fantasma de Canterville (1996)

Star Trek: First Contact (1996)

Mentes maestras (1997)

Star Trek: Insurrección (1998)

Safe House (1998)

Moby Dick (1998)

Un cuento de navidad (1999)

X-Men (2000)

Strar Trek: Némesis (2002)

El rey de Texas (2002)

X-Men 2 (2003)

El león en invierno (2003)

X-Men 3: La batalla final (2003)

Eleventh hour (2006)

Macbeth (2010)

X-Men: Días del futuro pasado (2014)

Habitación verde (2015)

Blunt Talk (2015)

Logan Wolverine (2017)

La última nota (2019)

Star Trek: Picard (2020)

Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022)

La última película de Patrick Stewart fue Avengers: Doomsday, la cual se estrenará el 17 diciembre 2026.